Трамп прагне «постійної угоди» з Іраном – після спільної атаки з Ізраїлем

Після серії спільних ударів США та Ізраїлю по ключових ядерних об’єктах Ірану американський президент Дональд Трамп оголосив про готовність до переговорів із Тегераном. Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі 7 липня. На тлі військової ескалації Трамп несподівано повідомив, що Іран сам звернувся з проханням про зустріч. Наскільки серйозними є мирні наміри сторін?

Дональд Трамп під час вечері з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу сказав журналістам, що погодився на прохання Ірану про зустріч з американськими чиновниками.

«Ми запланували переговори з Іраном, і... вони хочуть поговорити», – сказав Трамп.

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, який був присутній на вечері з Трампом і Нетаньягу, сказав, що зустріч відбудеться незабаром, можливо, через тиждень. Нетаньягу раніше зустрівся з Віткоффом і держсекретарем США Марко Рубіо.

Трамп заявив, що прагне укласти «постійну угоду» з Іраном і хотів би зняти санкції США проти цієї країни.

Трамп також висловив упевненість, що «Хамас» готовий припинити конфлікт з Ізраїлем, сказавши, що, на його думку, «все йде дуже добре», у відповідь на питання про те, що заважає укладенню мирної угоди щодо Гази.

Нетаньягу заявив, що США та Ізраїль співпрацюють з іншими країнами, які забезпечать палестинцям «краще майбутнє», натякнувши, що жителі Гази можуть переїхати до сусідніх країн.

Трамп і Нетаньягу зустрілися, поки ізраїльські чиновники вели непрямі переговори з «Хамасом», який підтримує Іран, з метою укладення угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників за посередництва США.

Минулого місяця США разом з Ізраїлем бомбардували три ключові іранські ядерні об'єкти, які, за словами Трампа, були «знищені». Тегеран визнає, що удари завдали значної шкоди, але пообіцяв продовжувати свою ядерну програму, особливо діяльність зі збагачення урану.

Зустріч Трампа і Нетаньягу розглядається як перемога обох лідерів після того, що вони називають значним ударом по ядерних амбіціях Ірану.

Нетаньягу навіть заявив, що номінував Трампа на Нобелівську премію миру за сприяння мирним зусиллям у багатьох регіонах.

Ізраїль розпочав атаку на Іран 13 червня, за два дні до запланованого шостого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном щодо ядерної програми Ірану.

Трамп домігся перемир’я незабаром після того, як приєднався до Ізраїлю в бомбардуванні іранських ядерних об'єктів. Хоча Трамп надсилає суперечливі сигнали щодо того, чи є сенс укладати угоду з Іраном зараз, з огляду на стан його ядерної програми. Джерела повідомили Радіо Свобода, що новий раунд переговорів відбудеться 10 липня в норвезькому Осло.

Трамп не уточнив, що саме може передбачати постійна угода, але це свідчить про перехід від кризового управління до довгострокової стратегії: укладення всеосяжної угоди, яка стосуватиметься ядерних амбіцій Ірану, його діяльності в регіоні та ширшої архітектури безпеки на Близькому Сході.

Іран публічно не коментував, чи відбудеться новий раунд переговорів, але президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у розмові з Такером Карлсоном, що його країна може «дуже легко вирішити розбіжності» зі Сполученими Штатами за допомогою дипломатії.

Він також звинуватив Нетаньягу в «торпедуванні» дипломатії, розпочавши удари по Ірану «в середині переговорів зі Сполученими Штатами».

Пезешкіан заявив, що Вашингтону бракує довіри й що Тегеран потребує гарантій, що Ізраїлю «більше не буде дозволено нападати на нас».

Нетаньягу публічно не коментував відновлення переговорів США з Іраном, але він послідовно займав жорстку позицію щодо дипломатії з Тегераном, наголошуючи на військовому стримуванні замість дипломатичного діалогу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю виступав за угоду «за лівійським зразком», яка передбачала б ліквідацію всієї ядерної програми Ірану, що є неприйнятним для Тегерану.

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон каже, що Нетаньягу, ймовірно, повідомить Трампу, що ядерна програма Ірану все ще може становити загрозу.

Для Ізраїлю це, очевидно, питання існування

«Я думаю, що Ізраїль, безумовно, вважатиме, що іранська ядерна програма зазнала дуже серйозних збитків, але її можна відновити, і вона залишається загрозою, – сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода. – Для Ізраїлю це, очевидно, питання існування».

Оскільки ядерна програма Ірану пошкоджена, але не ліквідована, а дипломатичні відносини перебувають у підвішеному стані, Трамп може побачити можливість змінити динаміку. Підтримавши Нетаньягу військовим шляхом, приєднавшись до ударів по Ірану – чого Нетаньягу давно домагався – Трамп тепер може наполягати на дипломатичному просторі в обмін.

Виконавши умови Нетаньягу, він може стверджувати, що настав час Ізраїлю підтримати угоду, яка відповідає його власним інтересам.