Верховний лідер Ірану вперше з’явився публічно після початку війни з Ізраїлем

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї 5 липня відвідав у Тегерані релігійний захід із нагоди Ашури, найважливішого дня в шиїтському мусульманському календарі. Відеокадри з Хаменеї показало іранське телебачення, повідомило агентство Reuters.

Алі Хаменеї вперше з'явився на публіці з 13 червня, коли Ізраїль розпочав війну проти Ірану. Під час 12-денної війни, коли було вбито високопоставлених іранських командирів і вчених-ядерників, Хаменеї залишався в «безпечному місці». Алі Хаменеї перебував у своєму бункері, писала газета Bild, посилаючись на експертів.

З міркувань безпеки Хаменеї під час війни публікував заздалегідь записані відеозвернення та уникав публічних виступів.

Ізраїль із 13 червня завдав ударів по Ірану, атакуючи ядерні об’єкти, високопоставлених військових та науковців-ядерників. Іран у відповідь запускав ракети та дрони по території Ізраїлю. США вступили в конфлікт 22 червня і завдали удару по трьох іранських ядерних об’єктах. Через два дні Іран, попередивши про це, атакував американську військову базу в Катарі. Ізраїль та Іран погодилися припинити вогонь 24 червня. Алі Хаменеї заявив у відеозверненні, випущеному 26 червня, що Іран переміг Ізраїль та США. Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що врятував верховного лідера Ірану від ганебної смерті.



