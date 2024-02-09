Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна: що відомо про американського телеведучого

Такер Карлсон, колишній ведучий і коментатор американського телеканалу Fox News, який після звільнення звідти почав вести власні трансляції на платформі X став відомим на весь світ, бо записав інтерв'ю із президентом Росії Володимиром Путіним. Що відомо про Карлсона?

Такер Карлсон – американський телеведучий та блогер, якого постійно цитують кремлівські ЗМІ, а українська влада звинувачує у маніпуляціях.

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв’ю Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого. Це було перше інтерв’ю Путіна західному ЗМІ з моменту початку повномасштабної війни проти України майже два роки тому.

Коментуючи етичність інтерв'ю з Путіним колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон називає Такера «корисним ідіотом», що поводиться «мов цуценя» (англ: «He’s like a puppy dog» – ред).

Він повторює брехню Володимира Путіна, то чому б Путіну не дати йому інтерв'ю

«Він — корисний ідіот. Якщо ви почитаєте те, що говориться у російських медіа, вони сміються над ним. Я маю на увазі, що він як цуценя.

Я не здивуюся, якщо у нього з’явиться контракт із яким-небудь російським виданням, тому що він корисний ідіот. Те, що він говорить, не відповідає дійсності. Він повторює брехню Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому б Путіну не дати йому інтерв'ю», – сказала Гілларі Клінтон в ефірі телеканалу MSNBC.

Шоу на Fox News

Останнє місце роботи Такера Карлсона – американський телеканал Fox News. Там він вів авторське шоу, аудиторія якого в деякі моменти перевищувала 5 мільйонів глядачів.

Такер у своєму шоу відкрито підтримує Дональда Трампа та його політику, а у своєму шоу неодноразово популяризував конспірологічні теорії про коронавірус та інопланетян. Але його одіозні заяви були дуже популярними серед американців.

Звільнення Такера Карлсона з Fox News відбулося зі скандалом. Після перемоги Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році телеканал Fox News розповсюдив інформацію про те, що нібито машини для голосування виробництва канадської компанії Dominion Voting Systems могли використовуватися для спотворення результатів виборів. У відповідь на такі заяви, компанія подала до суду на телеканал.

Fox News зобов’язались виплатити рекордну за усю історію телебачення суму компенсації за наклеп – 767 мільйонів доларів. Це відбулось 19 квітня 2023 року, а за п’ять днів після цього – Такер Карлсон покинув телеканал.

«Сольна кар’єра»

Тоді Такер Карлсон розпочав «сольну кар’єру» у журналістиці – створюючи свій контент у соцмережі Х (колишня твітер) та на своєму сайті.

Він записав влітку 2021 року інтерв'ю із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Приїзд Карлсона в Росію прокремлівські ЗМІ висвітлювали дуже активно, ніби це він – знаменитість, яка буде давати інтерв’ю.

«Беззаперечно, Такер Карлсон найпопулярніший сучасний англомовний журналіст», – сказав відомий своїми закликами знищувати українські міста, «розбити Польщу ракетами» і тому подібними заявами, російський телеведучий Володимир Соловйов.

«Він з іншої епохи медіа, з іншої політичної епохи, він не з епохи ось цієї політкоректності, що все задушила. Ну, реально! В цій політкоректності слово сказати не можна ні про кого», – прокоментував російський політолог-американіст Дмитро Євстафьєв.

Хоча російська медійна машина і до цього завжди була щедра на цитування заяв Карлсона. Та і як не цитувати?!

То Такер Карлсон доводить те, що Україні ніколи не перемогти Росію, то із іншим блогером обговорює, що, мовляв, Джо Байден по ночах ходить голий по Білому дому. Усі ці новини активно перекладаються російською мовою, титруються та публікуються для російськомовної авдиторії.

Тож не варто дивуватися, що візит Такера Карлсона спричинив такий ажіотаж у рунеті (російському сегменті Інтернету – ред.), а особливо після заяви про те, що журналіст взяв інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна.

Навіщо?

Такер Карлсон пояснює свою мотивацію:

«По-перше, це наша робота, ми в журналістиці, наш обов’язок — інформувати людей. За два роки війни, яка змінює весь світ, більшість американців не поінформовані. Вони не мають реального уявлення про те, що відбувається в цьому регіоні, тут, у Росії, чи за 600 миль, в Україні. Але вони повинні знати. Вони платять більше за це, навіть не усвідомлюючи цього поки що»

Але чому – Такеру можна, а іншим – ні?

У своєму анонсі інтерв’ю Карлсон заявив, що є першим західним журналістом, який попросив у Путіна про інтерв’ю. Але це не є правдою, багато ЗМІ вже заперечили цей факт, бо зверталися до пресслужби президента Росії з таким запитом.

Речник Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що до нього неодноразово звертались ЗМІ з проханнями про інтерв’ю із Путіним, але, мовляв, усім відмовляли через їхню «однобоку позицію». А ось Такер Карлсон – зовсім інша справа.

«Його точка зору відрізняється від інших. Вона ні в якому разі не проросійська, не проукраїнська – вона скоріше проамериканська, але принаймні вона кардинально відрізняється від позиції традиційних англосаксонських ЗМІ», – сказав Пєсков.

Цього, як каже Пєсков, «проамериканського» журналіста в Росії зустрічали та проводжали як доброго друга.

СОТ Скабєєва: «Вночі Такер Карлсон, відповідно до свого прізвища, полетів. До Росії повернутися не обіцяв. Багато в чому це залежить від того, як його зустрінуть удома», – сказала ведуча російського державного телеканалу «Росія-1» Ольга Скабєєва.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю Такеру Карлсону, закликав Вашингтон переконати Україну сісти за стіл переговорів.

«Якщо адміністрація Зеленського в Україні відмовилася від переговорів, я виходжу з того, що вони це зробили за вказівкою з Вашингтона. Нехай тепер, якщо бачать у Вашингтоні, що це неправильне рішення, нехай відмовляться від нього, знайдуть якийсь привід делікатний, не образливий ні для кого, знайдуть це рішення», – сказав Путін.

Зокрема, колишній премʼєр-міністр Бельгії Ґі Верхофстадт заявив, що інтервʼю з російським президентом може перетворити Карлсона на ціль для законодавців ЄС. Він також назвав телеведучого «рупором колишнього президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна» і закликав розглянути можливість запровадження щодо Карлсона заборони на вʼїзд на територію ЄС.

«Оскільки Путін – воєнний злочинець, а ЄС запроваджує санкції проти всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх звʼязків розглянула справу Карлсона», – вважає колишній бельгійський премʼєр.