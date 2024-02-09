ISW: інтерв’ю Путіна Карлсону – це інформаційна операція Кремля

Президент Росії Володимир Путін використав інтерв’ю з американським журналістом Такером Карлсоном як інформаційну операцію Кремля для західної аудиторії, яка виправдовує російську агресію проти України та стверджує, що Росія зацікавлена у припиненні війни в Україні шляхом переговорів. До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін неодноразово підкреслював, що Росія відкрита до переговорів, щоб неправдиво представити Росію як розумного гравця, а «західні правлячі еліти» – як головну перешкоду для переговорів», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики інституту вважають, що Путін імітує зацікавленість у переговорах, щоб використати перемир’я для майбутнього наступу: «ISW продовжує вважати, що переговорна позиція Путіна не змінилася: він, як і раніше, прагне знищення України і намагається використати перемир’я для створення сприятливих умов для російських військових, щоб розпочати наступну, більш успішну війну проти України».



У ISW вважають, що Путін продемонстрував свою загальну ворожість до Заходу та неправдиво звинуватив Захід у тому, що він змусив Росію напасти на Україну.

Водночас в інтерв’ю Путін намагався просунути тезу, що, напавши на Україну, Росія хотіла зупинити війну.



«І все дійшло до цієї ситуації, коли на Україні оголосили: ні, ми не будемо нічого (виконувати) (Мінські угоди - ред.) Почали ще підготовку до військових дій. Війну почали вони у 2014 році. Наша мета – припинити цю війну. І ми не починали її у 2022-му, це спроба її припинити», – сказав Путін у розмові з Карлсоном.

Аналітики інституту наголошують, що президент Росії таким чином хотів «використати інтерв’ю для абсурдного переосмислення Росії як потерпілої сторони, а не ініціатора неспровокованої загарбницької війни Росії проти України» та, таким чином, заплутати аудиторію в тому, що сталося насправді.

«Путін неправдиво стверджував, що Україна ініціювала військову операцію на Донбасі, починаючи з 2014 року, і що Україна не виконала Мінські угоди, які встановили перемир’я, яке Путін порушив у лютому 2022 року», – наголошують у ISW .



Щодо звинувачень Путіним НАТО в експлуатації України з метою будівництва військових баз в Україні, у ISW зазначили, що «ніяких військових баз НАТО в Україні не було і немає». Аналітики кажуть, що «ці наративи спрямовані на підтримку давніх закликів Путіна до «демілітаризації» України, які, ймовірно, спрямовані на те, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати свою волю Україні силою, коли Кремль цього забажає».

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Також ця інформаційна операція була спрямована на заперечення української державності, що можна вважати «переписуванням багатовікової історії», яке не виправдовує вторгнення Росії в Україну, йдеться у звіті.

«Російська Федерація двічі недвозначно визнавала суверенітет України над її нинішніми міжнародними кордонами – у 1991 і 1994 роках. Прийняття аргументу Путіна про право Росії силою перекроювати кордони України на свій розсуд є запрошенням для всіх потужних держав, які мають історичні претензії, нападати і захоплювати землі своїх сусідів, яких вони жадають», – нагадують аналітики інституту.

Повідомляється, що Путін вкотре озвучив свій квазіреалістичний світогляд про ослаблення Заходу і демонтаж НАТО як передумову для створення багатополярного світу під проводом Росії. Він знову представляв розширення та існування НАТО як загрозу для Росії та будь-якого майбутнього світового порядку за лідерства Росії та Китаю.

«Путін все частіше посилається на навмисно широку, розпливчасту і псевдореалістичну концепцію російського суверенітету, щоб нормалізувати загарбницькі війни і виправдати російські цілі з нав’язування своєї волі в Україні та за її межами. Путін вже давно висуває вимоги до НАТО, які б перетворили Альянс на структуру, що не зможе протистояти майбутній російській військовій агресії: чи то загарбницьким кампаніям, чи то зусиллям зі встановлення російського контролю над країнами, які, на думку Кремля, перебувають у межах сфери впливу Росії», – кажуть у ISW.

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого. Це було перше інтерв’ю Путіна західному ЗМІ з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну два роки тому.

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Карлсон, відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це є частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter.