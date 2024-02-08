«Путін – хронічний брехун». У Єврокомісії прокоментували інтерв’ю президента РФ Такеру Карлсону

У Єврокомісії наразі не готують пропозицій додати до санкційних списків колишнього американського телеведучого Такера Карлсона, який взяв інтерв’ю у Володимира Путіна й готується його опублікувати на платформі Х. Про це сказав речник Єврокомісії Петер Стано, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода

«Ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України... Єдиним сюрпризом може бути, коли Путін почне плакати і скаже, що провалився у всьому, що заявив у лютому 2022 року. І я прошу вибачення перед українським народом, але думаю, що тоді ми будемо дякувати пану Карлсону за це інтерв’ю», – сказав Стано.

Коментуючи можливість запровадження санкцій проти Карлсона за поширення в соцмережі Х інтерв’ю з Путіним, речник, утім, наголосив, що «немає наразі дискусій у відповідальних органах ЄС, пов’язаних з цією особою (Такером Карлсоном – ред.)».

Стано нагадав, що запровадження санкцій – компетенція держав-членів, і дискусії про можливі заходи – конфіденційний процес.

«Ми ніколи не обговорюємо публічно деталі можливих, майбутніх або поточних дискусій. Коли країни-члени відчувають, що хочуть додати людей або організації до санкційного списку, вони роблять пропозицію. І тоді, на основі критеріїв, викладених у конкретному режимі санкцій, держави-члени, якщо є достатньо доказів і якщо знаходиться одностайність для ухвалення такого списку, – санкції оголошують», – пояснив речник Єврокомісії.

Нині, повторив представник Єврокомісії, «нема жодних коментарів щодо можливих пропозицій від держав-членів чи Служби зовнішніх зв’язків ЄС». Важливо, наголосив також Стано, мати достатньо доказів у арсеналі щодо конкретної підсанкційної особи, бо інакше вона може оскаржити обмеження в суді.

Колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News Такер Карлсон 6 лютого повідомив, що домовився про інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Карлсон, відомий своєю підбурювальною риторикою і поширенням теорій змови, сказав, що це є частиною його «обов’язку інформувати людей».

Такер Карлсон був звільнений з Fox News минулого року на тлі скандалів і судових позовів через звинувачення у фальсифікації виборів. Пізніше Карлсон розпочав власне шоу на X, колишньому Twitter.

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Публікація інтерв’ю очікується на сторінці Карлсона в Х та його вебсайті 8 лютого о 18:00 за часом східного узбережжя США (9 лютого 01:00 за Києвом). Колишній американський телеведучий також додав, що тепер розраховує на інтерв’ю з українським президентом Володимиром Зеленським.

Європейські політики у відповідь закликали розглянути можливість запровадження щодо Карлсона заборони на в’їзд на територію ЄС. Зокрема, чинний депутат Європарламенту й колишній премʼєр-міністр Бельгії Ґі Верхофстадт заявив, що інтервʼю з російським президентом може перетворити Карлсона на ціль для законодавців ЄС. Він також назвав телеведучого «рупором колишнього президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна».