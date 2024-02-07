Суд ЄС відмовився зняти санкції з Усманова та Шувалова

Європейський суд – найвища судова інстанція ЄС – відхилив позов мільярдера Алішера Усманова про його виключення із списку санкцій. Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.



Усманов був включений до списку санкцій ЄС у березні 2022 року, незабаром після російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Рішення було обґрунтоване тим, що Усманов має «особливо тісні зв’язки» з російським президентом Володимиром Путіним та «активно підтримує дестабілізацію України». Бізнесмен заперечував ці твердження. Він наполягав на тому, що до списку його включили тільки через його великі статки, заперечував якісь особливі зв’язки з Путіним і свій вплив на політичні рішення, які приймає російська влада.



Також, як повідомляється, суд ЄС відмовився зняти санкції з голови ВЕБ, колишнього віце-прем’єра російського уряду Ігоря Шувалова. Текст рішень суду наразі не опубліковано.



Раніше Земельний суд Гамбурга в Німеччині заборонив американському журналу Forbes поширювати інформацію про зв’язок Алішера Усманова з Путіним. Захист Усманова стверджував, що Євросоюз цитував в обґрунтуванні введених проти нього санкцій непідтверджені твердження з тексту 2022 року, випущеного під заголовком «Познайомтеся з олігархами Путіна, які, швидше за все, потраплять під санкції Байдена через Україну».



Раніше також повідомлялося, що через те, що Усманов заперечував у судах свою характеристику як «олігарха», у документах ЄС слово «олігарх» стосовно великих російських бізнесменів було замінено на «провідний бізнесмен».



Усманов, що народився в Узбекистані, – один з найбагатших людей світу. Він та кілька членів його сім'ї внесені до санкційних списків ЄС, США та інших західних країн та України. Він оскаржив обмеження у суді. Forbes його статки оцінювали в 14,4 мільярда доларів в 2022 році, після введення санкцій оцінка була 11,5 мільярда.