У Німеччині обшукали нерухомість російського олігарха Усманова, вилучено кілька авто – ЗМІ

Співробітники поліції та митниці провели обшуки на кількох об’єктах у Баварії, які належать російському олігарху Алішеру Усманову, повідомляє агенція Reuters.

Обшуки пройшли на околицях Мюнхена і на віллі Усманова в баварській комуні Роттах-Егерн, де було вилучено кілька дорогих автомобілів.

У спецкомісії «Матрьошка», створеній німецькою Митницею, а саме Управлінням із забезпечення дотримання санкцій.

У спецкомісії повідомили, що діяли на підставі ордера на обшук, виданого судом. Деталі надавати відмовилися. Представник Усманова не зміг відповісти на запитання Reuters.

Обшуки на об’єктах Усманова в Німеччині вже були у вересні 2022 року, у тому числі на віллі в Роттах-Егерні. Слідчі повідомляли, що загалом обшуки провели на 24 об’єктах у Баварії, Баден-Вюртембергі, Шлезвіг-Гольштейні та Гамбурзі. В операції взяли участь близько 250 осіб. Усманова підозрювали у порушенні санкційного режиму: російський олігарх оплачував охорону свого майна вже після потрапляння до списку санкцій, повідомили представники слідства.

Газета The New York Times раніше писала, що Усманов володіє трьома віллами в Роттах-Егерні, розташованій на березі Тегернзея. Місцеві жителі розповіли, що Усманов, який відвідує Роттах-Егерн не менше трьох разів на рік, перебував там у лютому 2022 року, коли його включили до списку санкцій ЄС. За кілька годин він вилетів із Мюнхена. Місцеві жителі проводили протести біля його вілл із вимогою заарештувати майно олігарха.

У пресслужбі Усманова тоді заявили, що нерухомість у Роттах-Егерні була передана в сімейні трасти кілька років тому «повністю прозорим і законним» чином. Там також зазначили, що Роттах-Егерн посідає «особливе місце в його серці» і Усманов сподівається повернутися туди «після того, як справедливість буде відновлена і обмеження проти нього будуть зняті».

Алішер Усманов – один із найбагатших людей Росії. За останніми оцінками журналу Forbes від 2022 року, його статки оцінюють у 14,4 млрд євро. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну санкції проти нього запровадили ЄС, США та Великобританія. Влада Німеччини раніше заарештувала яхту сестри Усманова.