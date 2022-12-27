СБУ заявляє про арешт майна російського олігарха на майже 2 млрд гривень

Служба безпеки України повідомила, що за її матеріалами заарештовано партію залізної руди вартістю майже два мільярди гривень, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля.

«У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місце розташування підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України… За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагалися нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що зараз вирішується питання щодо передачі вилученої руди до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Алішер Усманов вважається одним із найбагатших російських бізнесменів. Forbes оцінював його статки в 11,5 мільярда доларів. Наприкінці лютого після початку масштабної російської агресії в Україні Усманов потрапив до списків санкцій Євросоюзу. Пізніше до санкцій приєдналися Сполучені Штати, Велика Британія, Австралія, Канада та Японія. Ці країни вказали на близькість олігарха до Кремля та звинуватили його в підтримці режиму.

У травні Алішер Усманов оскаржив санкції у Європейському суді загальної юрисдикції у Люксембурзі. Скасувати обмеження щодо нього просили Узбекистан, звідки російський мільярдер родом, а також влада Угорщини. Будапешт наполягав на виключенні із списку санкцій також Петра Авена та Віктора Рашнікова.