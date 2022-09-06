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Угорщина хоче зняття санкцій ЄС із трьох російських олігархів

Будапешт погрожує перешкодити оновленню частини санкцій проти Росії

Угорщина погрожує перешкодити оновленню частини санкцій проти Росії, якщо зі списку осіб, щодо яких діє заборона на видачу віз і активи яких заморожені, не будуть виключені імена трьох російських олігархів.

Йдеться про обмеження, накладені на понад тисячу осіб з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Як стало відомо Радіо Свобода від кількох дипломатичних джерел, знайомих із ситуацією, Будапешт наполягає на видаленні зі списку санкцій Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова.

До 15 вересня в ЄС має бути ухвалене рішення щодо санкцій проти Москви на подальші пів року. У середу цього тижня питання обговорюватимуть посли країн-членів європейського блоку.

Зараз у списку санкцій, рішення щодо якого можуть бути ухвалені тільки за згодою всіх держав ЄС, є прізвища 1217 осіб, а також 108 юридичних осіб.

Алішер Усманов і Петро Авен перебувають під європейськими санкціями з кінця лютого, коли офіційний журнал ЄС назвав першого «прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним». Наголошувалося, що Усманов – один із тих, хто користується особливим ставленням Путіна і вирішує його ділові проблеми.

Авен також був названий близьким до Кремля й одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Путіним. «Він не діє незалежно від волі президента РФ», – наголошують у Брюсселі.

У березні до списку санкцій потрапив Віктор Рашніков як власник і голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату (ММК) – одного з найбільших російських платників податків і джерел бюджету.

Угорщина також наполягає на можливості для гуманітарних організацій підтримувати зв’язки із деякими російськими банками, які опинилися під санкціями. Радіо Свобода направило запит владі в Будапешті, але ніхто з офіційних осіб поки не прокоментував інформацію від джерел.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.

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