Угорщина хоче зняття санкцій ЄС із трьох російських олігархів

Угорщина погрожує перешкодити оновленню частини санкцій проти Росії, якщо зі списку осіб, щодо яких діє заборона на видачу віз і активи яких заморожені, не будуть виключені імена трьох російських олігархів.

Йдеться про обмеження, накладені на понад тисячу осіб з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Як стало відомо Радіо Свобода від кількох дипломатичних джерел, знайомих із ситуацією, Будапешт наполягає на видаленні зі списку санкцій Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова.

До 15 вересня в ЄС має бути ухвалене рішення щодо санкцій проти Москви на подальші пів року. У середу цього тижня питання обговорюватимуть посли країн-членів європейського блоку.

Зараз у списку санкцій, рішення щодо якого можуть бути ухвалені тільки за згодою всіх держав ЄС, є прізвища 1217 осіб, а також 108 юридичних осіб.

Алішер Усманов і Петро Авен перебувають під європейськими санкціями з кінця лютого, коли офіційний журнал ЄС назвав першого «прокремлівським олігархом, який має особливо тісні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним». Наголошувалося, що Усманов – один із тих, хто користується особливим ставленням Путіна і вирішує його ділові проблеми.

Авен також був названий близьким до Кремля й одним із приблизно 50 багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Путіним. «Він не діє незалежно від волі президента РФ», – наголошують у Брюсселі.

У березні до списку санкцій потрапив Віктор Рашніков як власник і голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату (ММК) – одного з найбільших російських платників податків і джерел бюджету.

Угорщина також наполягає на можливості для гуманітарних організацій підтримувати зв’язки із деякими російськими банками, які опинилися під санкціями. Радіо Свобода направило запит владі в Будапешті, але ніхто з офіційних осіб поки не прокоментував інформацію від джерел.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше критикував позицію ЄС щодо Москви у зв’язку з війною Росії проти України, заявляючи, що санкції вдарять по самому ЄС, але не послаблять Росію і не допоможуть Києву. Угорщина, серед іншого, не схвалила західні військові поставки Україні через свою територію.