Яхту у ймовірній власності Путіна арештували в Італії

Влада Італії 6 травня наклала арешт на яхту «Шехерезада» в італійському порту Маріна ді Каррара, яка, ймовірно, належить президентові Росії Володимиру Путіну.

За даними італійської влади, в результаті розслідування фінансової поліції Італії було виявлено, що судно «пов’язане з високопоставленими особами в російському керівництві та людьми, які перебувають під санкціями Єросоюзу». Імені власника яхти у заяві не вказують.

На 140-метровому судні, вартість якого, за незалежними оцінками, становить близько 700 мільйонів доларів, протягом кількох місяців проводили ремонт, який мав закінчитися на початку наступного року. Проте вже у вівторок, як повідомила газета The New York Times, яхта залишила сухий док і була готова до виходу в море. Італійська влада затримала її в порту до ухвалення остаточного рішення про долю судна.

Соратники опозиційного лідера Олексія Навального заявили, що власником яхти є Володимир Путін. Італійська газета La Stampa називає господарем судна колишнього главу «Роснефти» Едуарда Худайнатова. Джерело газети The Guardian в італійській фінансовій поліції каже, що виявити справжнього власника яхти дуже складно через величезну кількість компаній, пов’язаних з нею.

Останніми тижнями в портах Євросоюзу в рамках санкцій проти Росії за вторгнення в Україну було заарештовано кілька супер’яхт, що належать російським мільярдерам, серед яких Олексій Мордашов, Геннадій Тимченко, Алішер Усманов, Віктор Вексельберг.

Наприкінці квітня США запропонували конфісковувати актив олігархів, пов’язаних з Кремлем, у тому числі арештовувати їхні яхти, а виручені від продажу кошти скеровувати на закупівлю зброї та гуманітарної допомоги для України.