Арештовану 93-метрову яхту Медведчука планують продати – АРМА

Яхту Royal Romance, арештовану в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет. Про це «Схемам» (Радіо Свобода) розповів Павло Бульдович – керівник відділу комунікації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами (АРМА).

«Хорватські правоохоронці наклали арешт на виконання санкцій для того, щоб ніхто не вчинив з яхтою будь-які дії. Після арешту яхти Офіс генпрокурора звернувся до АРМА щодо розробки дорожньої карти управління цим об’єктом. Наразі прокуратура розслідує справу Медведчука, тоді як АРМА забезпечує найбільш ефективний спосіб управління арештованими активами у цій справі. В подальшому АРМА, найімовірніше, забезпечить реалізацію яхти на відкритих торгах зі зверненням виручених коштів на користь держави», – зазначив Бульдович.

11 квітня «Українська правда» повідомила , що Личаківський районний суд Львова своєю ухвалою передав АРМА арештовану яхту Royal Romance.

«Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (...) майно юридичної особи-нерезидента Lanelia Holdings Ltd (Marshal Islands), а саме: судно Royal Romance, 2015 року випуску, (...) яке перебуває у порту м. Рієка (Хорватія)», – ідеться в наведеній ухвалі Личаківського суду. Про арешт Royal Romance у порту міста Рієка писало і хорватське видання Novi List.

Вперше про коштовну яхту родини Віктора Медведчука стало відомо у 2015 році. Тоді про придбання Royal Romance написав у своєму блозі Сергій Лещенко. Мовляв, Віктор Медведчук придбав собі яхту за 200 мільйонів доларів.

За технічними характеристиками, які наводить профільний ресурс Мерін Трафік, Royal Romance збудована у 2015 році. Вона має габарити 93 метрів завдовжки, 15 метрів ширини, важить майже 3 тисячі тонн. Яхта має номери для 14 гостей та 22 членів екіпажу, є ліфт. На палубі – басейн. На Royal Romance встановлено два дизельні двигуни на 3 тисячі кінських сил кожен, а водні резервуари вміщують 55 тисяч 200 літрів прісної води.

У березні 2021 року яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Про це повідомляла агенція Слідство.Інфо. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах).

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.