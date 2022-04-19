Нові обшуки у Марченко: антикварні картини, швейцарські годинники, золото, яйця «Фаберже»

Національна поліція України провела нові обшуки з метою арешту активів, кінцевою бенефіціарною власницею якого є дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

«Виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет «BUL», 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця «Фаберже», – повідомляють у Нацполіції.

Суму виявленого майна, за словами правоохоронців, наразі встановлюють. Офіс генпрокурора готує клопотання про накладання арешту на нього.

«Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури», – зазначають у Національній поліції.

14 квітня суд заарештував понад півтори сотні обʼєктів майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Серед цього майна було 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркувальних місць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки у статутних капіталах 25 компаній, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

16 квітня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. У суді нагадали, що 10 січня Медведчука відправили під домашній арешт з забороною залишати своє житло, проте 26 лютого його за адресою проживання не було.

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.