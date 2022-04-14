Бойко прокоментував затримання Медведчука

Співголова фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, прокоментував затримання свого однопартійця Віктора Медведчука.

«Я не бачив пана Медведчука з 22 лютого. Про ситуацію з ним дізнався із повідомлень у ЗМІ. Ми очікуємо на допуск адвокатів та зʼясування обставин справи. У будь-якому випадку подальшу його долю має визначати суд», – зазначив Бойко у коментарі Радіо Свобода.

Напередодні, 13 квітня, затримання Медведчука прокоментував і ще один член ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він наголосив, що «Медведчуку має бути забезпечена подальша можливість участі в кримінальному процесі, згідно із чинним законодавством, із забезпеченням кваліфікованого адвокатського (а в разі необхідності) та іншого супроводу».

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У Верховній Раді заявляють, що у разі винесення судом офіційного вироку Віктору Медведчуку, парламент позбавить його мандату народного депутата.