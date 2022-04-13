Стефанчук розповів, коли Медведчука позбавлять депутатського мандату

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, коли саме парламент позбавить затриманого 12 квітня члена фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука мандату народного депутата.

«Щодо пана Медведчука ведеться кримінальне провадження і, щойно ми отримаємо рішення суду, яке набуде чинності, це буде підставою, щоб позбавити його депутатського мандату», – зазначив в ефірі загальнонаціонального марафону очільник Верховної Ради.

Стефанчук також додав, що наразі в Україні набув чинності закон про колабораціонізм і «кожен, хто співпрацює з ворогом, буде притягнутий до відповідальності».

«А за співпрацю з державою-агресором, хочу нагадати, передбачено від 10 до 12 років позбавлення волі, а також заборонено займати низку посад», – зауважив спікер.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука.

Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки. Однак 13 квітня він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.