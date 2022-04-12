Зеленський повідомив про спецоперацію СБУ із затримання Медведчука

Президент України Володимир Зеленський повідомив про здійснену Службою безпеки України операцію із затримання проросійського політика, кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

«Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні!», – написав Зеленський у фейсбуці, і розмістив фото політика, на якому той одягнений у військову форму із нашивкою українського прапора.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».