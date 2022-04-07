Літак Медведчука заарештували, він працює на захист України – Данілов

Літак, який належить куму російського президента, депутату Верховної Ради України Віктору Медведчуку, заарештували, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Маю ще одну добру новину – майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний «борт» путніського кума першим «героїчно» зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Данілов уточнив, що літак вчасно був заарештований, згідно з рішенням РНБО щодо запровадження санкцій проти Медведчука.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду.

21 лютого проєкт розслідувань «Бігус.Інфо» повідомив із посиланням на очевидців, що біля маєтку голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука помітили скупчення охорони, згодом на місце також прибули поліцейські. За даними журналістів, із будинку вивозили майно.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».