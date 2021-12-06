Розгляд апеляції Медведчука відклали через його неявку в суд

Розгляд апеляції народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука на обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відклали через неявку політика до суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявила сторона захисту, Медведчук не отримав повістки про виклик до Апеляційного суду Києва.

Також адвокати надали довідку про те, що політик нещодавно перехворів на Covid-19.

Слухання перенесли на 17 грудня.

Йдеться про домашній арешт у кримінальному провадженні за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності. Печерський районний суд Києва 12 жовтня обрав Медведчуку цей запобіжний захід до 7 грудня 2021 року.

У цій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.

2 листопада Печерський районний суд Києва обрав новий запобіжний захід народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Вікторові Медведчуку у кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей. Суд 2 листопада ухвалив рішення відпустити Медведчука під особисте зобов’язання замість домашнього арешту.