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Суд: Медведчук перебуватиме під домашнім арештом

Віктор Медведчук (л) під час засідання в Печерському суді, Київ, 12 жовтня 2021 року

Печерський районний суд Києва обрав 12 жовтня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку.

«У задоволенні клопотання (сторони обвинувачення – ред.)... відмовити, застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – йдеться в ухвалі суду.

Прокурори просили суд про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

Термін дії запобіжного заходу – до 7 грудня 2021 року.

«Усі плівки змонтовані» – Медведчук про підозру у державній зраді (відео)
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«Усі плівки змонтовані» – Медведчук про підозру у державній зраді (відео)

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Медведчук уже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в’язниці.

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.

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