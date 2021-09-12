Данілов докорив Порошенку через Медведчука

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дорікнув п’ятому президентові України Петру Порошенку через роль і можливості, які мав за його правління проросійський політик Віктор Медведчук. Так Данілов відреагував в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода на запитання про існування міжособистісного конфлікту між Порошенком і його наступником на посаді Володимиром Зеленським.

«Скажіть, будь ласка, в який спосіб Віктор Медведчук, апологет «російського світу», кум Путіна, міг за часів Петра Олексійовича заволодіти нашою з вами спільною власністю – трубою, по якій прокачувався певний продукт? Скажіть, будь ласка, без Петра Олексійовича це могло статися? Я вам можу дати відповідь: ні! Занадто великі проєкти», – сказав Данілов.

У партії «Європейська солідарність», яку очолює Петро Порошенко, зазначають у відповідь на закиди у співпраці з проросійським політиком, що п’ятий президент України використовував статус Медведчука як неформального представника російського лідера Володимира Путіна із питань звільнення заручників.

У червні 2021 року сам Порошенко розкритикував останню частину розслідування проєкту Bihus.Info про участь політика Віктора Медведчука в процесі звільнення полонених.

«Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього», – заявив Порошенко.

Політик підтвердив слова журналіста Дениса Бігуса про те, що до залучення Медведчука в процес, протягом перших місяців російсько-української війни Києву вдалося звільнити близько 1 500 заручників із полону незаконних збройних угруповань. За його словами, на першому етапі цим займалася Служба безпеки України, але потім обміни заборонила російська армія.