Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Данілов докорив Порошенку через Медведчука

Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Верховна Рада України, Київ, 4 березня 2020 року

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дорікнув п’ятому президентові України Петру Порошенку через роль і можливості, які мав за його правління проросійський політик Віктор Медведчук. Так Данілов відреагував в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода на запитання про існування міжособистісного конфлікту між Порошенком і його наступником на посаді Володимиром Зеленським.

«Скажіть, будь ласка, в який спосіб Віктор Медведчук, апологет «російського світу», кум Путіна, міг за часів Петра Олексійовича заволодіти нашою з вами спільною власністю – трубою, по якій прокачувався певний продукт? Скажіть, будь ласка, без Петра Олексійовича це могло статися? Я вам можу дати відповідь: ні! Занадто великі проєкти», – сказав Данілов.

У партії «Європейська солідарність», яку очолює Петро Порошенко, зазначають у відповідь на закиди у співпраці з проросійським політиком, що п’ятий президент України використовував статус Медведчука як неформального представника російського лідера Володимира Путіна із питань звільнення заручників.

У червні 2021 року сам Порошенко розкритикував останню частину розслідування проєкту Bihus.Info про участь політика Віктора Медведчука в процесі звільнення полонених.

«Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених у політичній боротьбі. Але я готовий і до цього», – заявив Порошенко.

Політик підтвердив слова журналіста Дениса Бігуса про те, що до залучення Медведчука в процес, протягом перших місяців російсько-української війни Києву вдалося звільнити близько 1 500 заручників із полону незаконних збройних угруповань. За його словами, на першому етапі цим займалася Служба безпеки України, але потім обміни заборонила російська армія.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG