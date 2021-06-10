«Скотство»: Порошенко прокоментував випуск Bihus.Info про участь Медведчука в звільненні полонених

П’ятий президент України, нині – народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко розкритикував останню частину розслідування проєкту Bihus.Info про участь політика Віктора Медведчука в процесі звільнення полонених. Його коментар оприлюднила пресслужба «Європейської солідарності» 10 червня.

«Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених в політичній боротьбі. Але я готовий і до цього», – заявив Порошенко, коментуючи частину розслідування, присвячену звільненню кіборга, майора Андрія «Рахмана» Гречанова.

Порошенко підтвердив слова журналіста Дениса Бігуса про те, що до залучення Медведчука в процес, протягом перших місяців російсько-української війни Києву вдалося звільнити близько 1 500 заручників із полону незаконних збройних угруповань. За його словами, на першому етапі цим займалася Служба безпеки України, але потім обміни заборонила російська армія.

«Я звертався до Єврокомісії, до Європарламенту. За нашою ініціативою було прийнято чотири резолюції. Я звертався до президента Туреччини Ердогана. І я хочу подякувати Ердогану за те, що починаючи від Ахтема Чийгоза і закінчуючи іншими українськими політв’язнями, які були в окупованому Криму, нам вдалося їх витягати», – йдеться в коментарі експрезидента.

Він додав, що пропозиція залучити Медведчука була озвучена під час зустрічі в «нормандському форматі», в тому числі її нібито висунув президент Росії Володимир Путін.

Згідно з розслідуванням Bihus.Info, звільнення Гречанова з полону відкладалося кілька разів, у тому числі нібито спеціально для того, щоб його міг зустріти Порошенко після паризького кліматичного саміту 2015 року. Сам політик стверджує, що на нього «ніхто не чекав, «Рахмана» привезли з Харкова».

«Я дуже активно боровся конкретно за «Рахмана». Це можуть підтвердити і члени моєї команди, і волонтери, і добровольці, які дуже опікувалися визволенням наших заручників. Я дякую кожному. Я дякую Мочанову, який докладав до цього максимум зусиль, намагаючись витягнути свого друга. Я дякую Тані Ричковій, бо я двічі відправляв її на «передок», тому що у нас двічі зривалося це звільнення», – заявляє Порошенко.

Читайте також: Це все повторюється зараз – Бутусов про ймовірну угоду Порошенка з бойовиками в 2015-му році (рос.)

Він додав, що Україна не могла відпустити полоненого російського майора Володимира Старкова до рішення суду, тому що це означало втратити аргументи в суді проти Росії.

Журналісти проєкту Bihus.Info 7 червня оприлюднили останню частину розслідування щодо Віктора Медведчука. Вона містить записи розмов за участі, ймовірно, самого Медведчука на представників незаконних збройних угруповань, а також російської влади.

Згідно з висновками журналістів, Медведчук влітку 2015 року відклав на декілька місяців погоджений обмін полоненого захисника Донецького аеропорту Андрія «Рахмана» Гречанова на російського військового Володимира Старкова.