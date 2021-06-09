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09 червня 2021, Київ 07:28
Донбас

Все это повторяется сейчас – Бутусов о возможной сделке Порошенко с боевиками в 2015-м

Виктор Медведчук во время освобождения четырех украинцев из плена российских гибридных формирований в аэропорту Минска, июнь 2019-го

Виктор Медведчук летом 2015 года звонком к «министру обороны ДНР» Владимиру Кононову приостановил на несколько месяцев уже согласованный обмен участника боев за Донецкий аэропорт Андрея «Рахмана» Гречанова на российского майора Владимира Старкова – чтобы украинского офицера мог встретить лично Петр Порошенко и заявить, что именно он попросил Ангелу Меркель и Франсуа Олланда «надавить» на Владимира Путина. Об этом утверждается в последней части расследования проекта «Bihus.Info», где журналисты опубликовали якобы телефонные разговоры между Медведчуком и российскими чиновниками, а также главарями группировок «ЛДНР».

Зачем Порошенко «повесил» на Медведчука переговоры с группировками на Донбассе об обмене пленными? Помогло ли рейтингу Порошенко якобы его «личное участие» в освобождении Гречанова? И какие уроки из этого стоит вынести Украине для будущих обменов с Россией? Об этом говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что определенная логика в привлечении Виктора Медведчука в роли переговорщика по обмену пленными с группировками «ЛДНР» в 2015-м году была, По его словам, Петр Порошенко не раз напоминал, что тогда нужен был коммуникатор с ближайшим окружением Владимира Путина или с самим Путиным, и таким в то время Банковой казался Медведчук. Как эксперта, его больше заинтересовало – почему «пленки Медведчука» появились именно сейчас?

Алексей Голобуцкий
Алексей Голобуцкий

«Говорить об ответственности политиков надо, исходя из фактов. Пусть занимаются следственные органы, доказывают. Тут вопрос для меня более важный как для политтехнолога - для чего это сделано именно сейчас, и какой урон нанесет фигурантам? – рассуждает Голобуцкий. – Власть хочет максимально дискредитировать Порошенко, потому что он остается достаточно влиятельным политиком, по рейтингам идет вторым после Зеленского. Что, в принципе, логично с их стороны, потому что сейчас заканчивается первый период, когда все скидывалось на предшественников, все проблемы - и сейчас нужно закрепить это все, и перевести с того, что «мы ничего не сделали за два года» на то, что была какая-то «зрада», которая тянется уже 7 лет. Причем в этом они не оригинальны абсолютно, тем же занималась и предыдущая власть, скидывая все на «регионалов», «регионалы» скидывали на Ющенко и так далее. Зеленский и его команда, судя по всему, хотят идти на второй срок, и они с одного фланга «убивают» Медведчука электорально, а с другой – Порошенко. И за счет даже не их электората, а достаточно большого сомневающегося электората, который не очень склонен голосовать за Порошенко или Медведчука, они видят определенный потенциал в том, чтобы они проголосовали за Зеленского еще раз».

Журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов соглашается, что Порошенко через Медведчука действительно искал канал коммуникации с Москвой для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны с Россией, и имидж «кума Путина» помог Медведчуку занять пост главного, но в то же время непубличного переговорщика по обмену пленными и другим вопросам, касающихся урегулирования с Кремлем.

В то же время эпизод, описываемый в «пленках Медведчука» о задержке обмена украинского офицера Гречанова, воевавшего в Донецком аэропорту, на несколько месяцев, чтобы Порошенко смог лично его встретить и заявить, что именно он причастен к его освобождению, Бутусов объясняет влиянием самого поста президента.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

«В Украине пост президента дает слишком много полномочий, слишком много власти, и люди с этим реально не справляются. От этого обилия полномочий и возможностей, к сожалению, «сносит крышу». Безусловно, такие вещи привязывать к личным политическим «договорнякам» – так делать нельзя, это цинизм. Отсюда же эта абсолютно неадекватная оценка обстановки даже на тот момент: мы ведь сейчас четко понимаем: не зависел масштаб вторжения России в Украину от личных отношений с Кремлем. Вообще это не имело значения для интенсивности боевых действий», – говорит Бутусов.

В то же время Бутусов считает, что суть и форма переговоров Киева с Кремлем не изменилась на 8-й год войны с Россией, и это грозит украинскому обществу. «К сожалению, у нас продолжается это мессианство: вместо того, чтобы выполнять свои государственные обязанности, у нас президенты считают себя мессиями, и лезут во все вопросы, которые требуют государственного подхода, а отнюдь не их личных мнений, – говорит Бутусов. – Путин уже тогда использовал пленных как один из элементов давления на внутриполитическую ситуацию в Украине. Все сохранилось точно так же. Вот как, например, сделал карьеру Андрей Ермак? Кремль ни с того ни с сего летом 2019-го года говорит: а вы знаете, мы Ермаку дадим сделать обмен пленными. А потом Кремль говорит: а мы ему еще и моряков отдадим пленных. И Ермак – герой. Кто ему сделал эту карьеру? Да это Кремль ему сделал эту карьеру! Все это повторяется в наши дни».

По мнению журналиста, Украине стоит пересмотреть свою стратегию по освобождению украинских гражданских лиц и военных, которых продолжают удерживать в ОРДЛО, России и аннексированном Крыму.

«Руководству Украины надо было сосредоточиться на том, чтобы таких ценных пленных, как майор Старков, как «вагнеровцы», – чтобы их брать в плен. Вот на них Кремль очень охотно меняется, очень быстро, и очень на выгодных условиях. К сожалению, у нас эти выводы не делаются, у нас продолжается эта игра в поддавки: наши руководители умоляют Кремль, а Кремль дает делать обмен только когда что-то ему делают выгодное, причем выгодное «под ковром», незаметно. И это очень опасно для украинского общества».

Партии «ОПЗЖ» и «Европейская солидарность» отрицают автентичность «пленок Медведчука», опубликованных журналистами. В последней их назвали «черным пиаром, который координируется из Офиса президента».

Кто сейчас из ценных для России кадровых военных РФ и боевиков есть на территории Украины? Кто мог сделать эти возможные записи телефонных переговоров Виктора Медведчука и российских топ-чиновников? И почему «пиар-акции» на популярны среди украинских политиков? Больше в эфире:

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    Денис Тимошенко

    Народився і виріс в Донецьку. Закінчив філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса, магістр журналістики. У медіа – із 2008 року, співпрацював із газетами Донеччини. Після переїзду до Києва співпрацював із низкою всеукраїнських телеканалів як сценарист та журналіст. На Радіо Свобода – із січня 2016 року. Цікавлюся культурою, історією, документальним кіно.

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