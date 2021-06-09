Виктор Медведчук летом 2015 года звонком к «министру обороны ДНР» Владимиру Кононову приостановил на несколько месяцев уже согласованный обмен участника боев за Донецкий аэропорт Андрея «Рахмана» Гречанова на российского майора Владимира Старкова – чтобы украинского офицера мог встретить лично Петр Порошенко и заявить, что именно он попросил Ангелу Меркель и Франсуа Олланда «надавить» на Владимира Путина. Об этом утверждается в последней части расследования проекта «Bihus.Info», где журналисты опубликовали якобы телефонные разговоры между Медведчуком и российскими чиновниками, а также главарями группировок «ЛДНР».

Зачем Порошенко «повесил» на Медведчука переговоры с группировками на Донбассе об обмене пленными? Помогло ли рейтингу Порошенко якобы его «личное участие» в освобождении Гречанова? И какие уроки из этого стоит вынести Украине для будущих обменов с Россией? Об этом говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что определенная логика в привлечении Виктора Медведчука в роли переговорщика по обмену пленными с группировками «ЛДНР» в 2015-м году была, По его словам, Петр Порошенко не раз напоминал, что тогда нужен был коммуникатор с ближайшим окружением Владимира Путина или с самим Путиным, и таким в то время Банковой казался Медведчук. Как эксперта, его больше заинтересовало – почему «пленки Медведчука» появились именно сейчас?

«Говорить об ответственности политиков надо, исходя из фактов. Пусть занимаются следственные органы, доказывают. Тут вопрос для меня более важный как для политтехнолога - для чего это сделано именно сейчас, и какой урон нанесет фигурантам? – рассуждает Голобуцкий. – Власть хочет максимально дискредитировать Порошенко, потому что он остается достаточно влиятельным политиком, по рейтингам идет вторым после Зеленского. Что, в принципе, логично с их стороны, потому что сейчас заканчивается первый период, когда все скидывалось на предшественников, все проблемы - и сейчас нужно закрепить это все, и перевести с того, что «мы ничего не сделали за два года» на то, что была какая-то «зрада», которая тянется уже 7 лет. Причем в этом они не оригинальны абсолютно, тем же занималась и предыдущая власть, скидывая все на «регионалов», «регионалы» скидывали на Ющенко и так далее. Зеленский и его команда, судя по всему, хотят идти на второй срок, и они с одного фланга «убивают» Медведчука электорально, а с другой – Порошенко. И за счет даже не их электората, а достаточно большого сомневающегося электората, который не очень склонен голосовать за Порошенко или Медведчука, они видят определенный потенциал в том, чтобы они проголосовали за Зеленского еще раз».

Журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов соглашается, что Порошенко через Медведчука действительно искал канал коммуникации с Москвой для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны с Россией, и имидж «кума Путина» помог Медведчуку занять пост главного, но в то же время непубличного переговорщика по обмену пленными и другим вопросам, касающихся урегулирования с Кремлем.

В то же время эпизод, описываемый в «пленках Медведчука» о задержке обмена украинского офицера Гречанова, воевавшего в Донецком аэропорту, на несколько месяцев, чтобы Порошенко смог лично его встретить и заявить, что именно он причастен к его освобождению, Бутусов объясняет влиянием самого поста президента.

«В Украине пост президента дает слишком много полномочий, слишком много власти, и люди с этим реально не справляются. От этого обилия полномочий и возможностей, к сожалению, «сносит крышу». Безусловно, такие вещи привязывать к личным политическим «договорнякам» – так делать нельзя, это цинизм. Отсюда же эта абсолютно неадекватная оценка обстановки даже на тот момент: мы ведь сейчас четко понимаем: не зависел масштаб вторжения России в Украину от личных отношений с Кремлем. Вообще это не имело значения для интенсивности боевых действий», – говорит Бутусов.

В то же время Бутусов считает, что суть и форма переговоров Киева с Кремлем не изменилась на 8-й год войны с Россией, и это грозит украинскому обществу. «К сожалению, у нас продолжается это мессианство: вместо того, чтобы выполнять свои государственные обязанности, у нас президенты считают себя мессиями, и лезут во все вопросы, которые требуют государственного подхода, а отнюдь не их личных мнений, – говорит Бутусов. – Путин уже тогда использовал пленных как один из элементов давления на внутриполитическую ситуацию в Украине. Все сохранилось точно так же. Вот как, например, сделал карьеру Андрей Ермак? Кремль ни с того ни с сего летом 2019-го года говорит: а вы знаете, мы Ермаку дадим сделать обмен пленными. А потом Кремль говорит: а мы ему еще и моряков отдадим пленных. И Ермак – герой. Кто ему сделал эту карьеру? Да это Кремль ему сделал эту карьеру! Все это повторяется в наши дни».

По мнению журналиста, Украине стоит пересмотреть свою стратегию по освобождению украинских гражданских лиц и военных, которых продолжают удерживать в ОРДЛО, России и аннексированном Крыму.

«Руководству Украины надо было сосредоточиться на том, чтобы таких ценных пленных, как майор Старков, как «вагнеровцы», – чтобы их брать в плен. Вот на них Кремль очень охотно меняется, очень быстро, и очень на выгодных условиях. К сожалению, у нас эти выводы не делаются, у нас продолжается эта игра в поддавки: наши руководители умоляют Кремль, а Кремль дает делать обмен только когда что-то ему делают выгодное, причем выгодное «под ковром», незаметно. И это очень опасно для украинского общества».

Партии «ОПЗЖ» и «Европейская солидарность» отрицают автентичность «пленок Медведчука», опубликованных журналистами. В последней их назвали «черным пиаром, который координируется из Офиса президента».

Кто сейчас из ценных для России кадровых военных РФ и боевиков есть на территории Украины? Кто мог сделать эти возможные записи телефонных переговоров Виктора Медведчука и российских топ-чиновников? И почему «пиар-акции» на популярны среди украинских политиков? Больше в эфире:

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