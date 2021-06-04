Павленко про «плівки Медведчука»: «Це кампанія з метою знизити рейтинг ОПЗЖ»

«Плівки Медведчука», які у своєму розслідуванні оприлюднили журналісти проєкту Bihus.Info, є частиною кампанії з метою знизити рейтинг партії «Опозиційна платформа – За життя», заявив народний депутат від ОПЗЖ Юрій Павленко. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«В мене є великі сумніви щодо справжності цих плівок…Враховуючи, що аргументів немає, а завдання і бажання дискредитувати найбільшу опозиційну партію «Опозиційна платформа – За життя» та її лідерів – є. Тому придумують інші, зокрема, й інформаційні приводи для цієї мети. Думаю, що це продовження кампанії чи частина кампанії з метою дискредитувати й понизити рейтинг «Опозиційної платформи – За життя», – сказав Павленко.

Колишній президент України Петро Порошенко не розмовляв з Віктором Медведчуком на ті теми, на які говорять голоси в матеріалах розслідування Bihus.Info. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі партії «Європейська солідарність».

«Петро Порошенко не розмовляв з Медведчуком на ті теми, про які віщають якісь голоси в програмі на ютуб-каналі Дениса Бігуса від 17 травня. Вважаємо, що оприлюднені в понеділок нові «розмови» Медведчука злиті «розслідувачам» явно з Офісу президента. Саме там пульт управління цією кампанією. Постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком – чорний піар, який координується Офісом президента», – розповіли у пресслужбі.

В «Європейській солідарності» зазначили, що п’ятий президент України розповідав, що використовував статус Медведчука як неформального представника Путіна із питань звільнення заручників.

У загальноредакційному розслідуванні проєкту Bihus.Info йшлося, що народний депутат Віктор Медведчук негласно вів переговори з підконтрольними Росії бойовиками після початку бойових дій 2014 року

Голова проєкту Денис Бігус стверджує, що його редакція отримала записи розмов Медведчука з 2014 по 2017 роки. Згідно з ними, він вів переговори із заступником голови уряду Росії Дмитром Козаком, помічником президента Росії Владиславом Сурковим, російським міністром енергетики Олександром Новаком та іншими російськими політиками та високопосадовцями енергетичного сектору.

Крім того, як стверджують журналісти, на записах присутні розмови політика з ватажками незаконних збройних угруповань: Олександра Бородая, Олексія Карякіна, Владлена Заруби. Голос, який автори розслідування ідентифікували як такий, що належить Медведчуку, стверджує, що його на участь у перемовах уповноважили і тодішній президент України Петро Порошенко, і президент Росії Володимир Путін.

Як зазначають у Bihus.Info, на момент початку переговорів Медведчук не мав жодного офіційного статусу представника України і виконував цю роль негласно.

Віктору Медведчуку 12 травня повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень. 14 травня Нацполіція повідомила, що на народного депутата вдягнули електронний браслет.