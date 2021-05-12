Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора. В ОГП заявили, що провели з ним «процесуальні дії»

Народний депутат України від «ОПЗЖ», проросійський політик Віктор Медведчук вийшов з Офісу генпрокурора, куди він прибув раніше сьогодні, і заявив, що ознайомився з підозрою, яку йому підготувала генеральна прокурорка.

За словами Медведчука, йому вручили примірник підозри. Сама підозра, заявляє він, була направлена на Верховну Раду за місцем роботи і за домашньою адресою. Але, каже Медведчук, за жодною адресою підозри не отримано.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль додав, що прокуратура в поданні щодо обрання запобіжного заходу має намір просити про взяття Медведчука під варту. Водночас адвокат наголосив, що проситиме суд не задовольняти це клопотання.

Медведчук також вкотре заявив, що не збирається залишати Україну.

Тим часом, в Офісі генпрокурора заявили, що 12 травня «провели процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України». Імені вони не навели, але з обставин справи можна зробити висновок, що йдеться про Медведчука.

«Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати. Цього ж дня його було викликано для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного. Після його прибуття до Офісу генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист», – йдеться в повідомленні ОГП у телеграмі.

Також підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додали в ОГП.

Щодо того, коли відбудеться засідання суду з розгляду запобіжного заходу – не уточнюється.

На тлі проведення обшуків 11 травня у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова того ж дня повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов казав, що Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування йому було невідоме, а Тарас Козак – в Росії. Пізніше сам Медведчук через партійну пресслужбу сказав, що «не збирається ховатися» і назвав справу щодо нього «політичною розправою».

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

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19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».