Підозра в держзраді Медведчуку і Козаку: що далі?

Підозра лідеру партії «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку та його однопартійцю та бізнес-партнеру Тарасу Козаку одразу ж викликала хвилю обурення у проросійських політиків, і схвалення – в проукраїнському таборі. Втім, представники опозиції, а також частина експертів оцінюють розвиток подій довкола Медведчука досить скептично, припускаючи, що основними цілями можуть бути піар, або ж імітація реальної протидії проросійським силам.

Що саме зараз спонукало Банкову і Генпрокуратуру до атаки на впливового проросійського політика, і як можуть розвиватися події далі? Радіо Свобода розпитало про це експертів.

Підозра двом народним депутатам від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку (очільнику партії) та Тарасу Козаку – залишається темою номер один в Україні. Додає їй гостроти той факт, що, попри обшуки СБУ в одній з резиденцій Медведчука, він наразі не затриманий, він запевняє, що перебуває в Україні, однак місце його перебування було невідоме доти, доки 12 травня він не прибув до Офісу генпрокурора.

Що спонукало українську прокуратуру та спецслужби згадати про Медведчука одразу після травневих свят?

Що хотіли цим сказати Банкова, СБУ і ОГПУ

Оголошення підозри Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку не випадково відбулося після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва (який відбувся на тлі розгортання російських військ біля українських кордонів). Таку думку висловив Радіо Свобода політолог Володимир Цибулько.

Приїзд Блінкена зміцнив переконання Зеленського, що необхідні дії

«Приїзд Блінкена зміцнив переконання Зеленського, що необхідні певні дії, інакше допомогу від США можна і не отримати. Однак Зеленський зазвичай починає робити правильні кроки, а потім все це нівелюється. Наразі це скоріше імітаційні дії, аніж чесні наміри протидіяти проросійським політикам, – вважає політолог. – Ситуація із санкціями, запровадженими проти Медведчука, його оточення та його телеканалів, змушує владу робити наступні кроки. Проте Медведчук наразі спокійний, бо його вплив на суди є великим, так само як і вплив на суди і ДБР іншого проросійського політика, Андрія Портнова».

Голова організації State Watch Гліб Канєвський припускає, що Київ шукав найкращий час для оголошення підозри куму Путіна: з одного боку, вага цієї політичної фігури потребувала ретельної підготовки кожного кроку, з іншого – період травневих свят міг сам по собі означати відсутність підозрюваного в Україні, а то й більш жорстку реакцію Кремля на ці кроки.

Такій особі треба готувати підозру так, щоб вона була бездоганною

«Медведчук – це людина, яка входить в десятку найбагатших людей у державі, має багато нерухомості в різних регіонах, постійно подорожує і має потужну систему охорони. Тому СБУ потрібен був час. Так само потрібен час на юридичну складову справи. Такій особі треба готувати підозру так, щоб вона була бездоганною, щоб жоден суд не поставив її під сумнів», – пояснює Канєвський.

Що ж до цілей атаки на ключового проросійського політика, то може йтися як про реальний намір винести йому вирок, так і про демонстративні дії, які приносять зростання рейтингу та зовнішньополітичні дивіденди, не виключає голова організації State Watch.

Політолог Євген Магда, зі свого боку, більше схиляється до другого варіанту.

Цілі атаки на Медведчука

(на думку експертів, опитаних Радіо Свобода)

Усунення однієї з найбільших політичних загроз українській державності, яка є всередині країни: так оцінюють Медведчука і його оточення не лише експерти, а й сам Зеленський, якщо вірити його заявам.

Ослаблення, а то й усунення одного з найпотужніших політичних опонентів.

Бажання посилити переговорну позицію України у розмові з Росією про припинення конфлікту на Донбасі.

Політичний піар: спроба підняти рейтинг Володимира Зеленського за рахунок симпатій проукраїнських громадян. Частина експертів сприймає такі кроки як таке собі «змагання» Зеленського з попереднім главою держави Петром Порошенком.

Спроба продемонструвати Заходу послідовну позицію щодо агентів Кремля, а відтак і отримати більшу політичну, військово-технічну та фінансову допомогу.

Дії Офісу генпрокурора, СБУ, РНБО і особисто Зеленського проти Віктора Медведчука нагадують технологію та ефект «перемикання каналів», припускає політолог Євген Магда.

Якщо не можуть дати хліб – дають видовища

«Зверніть увагу: попри відчайдушні зойки Зеленського. Україна наразі не отримає ПДЧ від НАТО, і це вже визнав керівник МЗС Дмитро Кулеба. А чутки про те, що Блінкен вимагав, щоб звільнили Андрія Єрмака (керівника ОП) і не лише його, інтенсивно ширяться Печерськими пагорбами. В економіці – крім бравурних заяв прем’єра не відбувається нічого хорошого. Тому якщо не можуть дати хліб – дають видовища», – пояснює політолог.

Окрім того, на його думку, ще кілька фактів наштовхують на роздуми.

«Те, що СБУ не може провести обшук (я не пригадую, щоб такий випадок колись раніше був), означає, що це або гра в піддавки, або повна професійна та політична неспроможність Івана Баканова (керівника СБУ). У владній команді головним є Зеленський, тому якісь «рольові ігри» Баканова я виключаю. Те ж саме, коли не могли затримати машину Медведчука, хоча це абсолютно рутинна поліцейська операція», – вказує експерт на сумнівні моменти у цих подіях.

Що думає про це сам Медведчук?

Лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук вже назвав «політичною розправою» проведені в нього вдома і в офісі обшуки й підготовлену щодо нього підозру в державній зраді.

Заява Медведчука розміщена на сайті партії «ОПЗЖ». Дії силовиків він назвав «протизаконними».

«Справжньою метою проведення цих протизаконних обшуків було, в порушення встановленої процедури, вручити мені сфабриковану за наказом влади підозри в державній зраді. Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя. Я і далі буду брати участь у законних слідчих діях і домагатися справедливості», – заявив Медведчук, якому генпрокурор підготувала підозру за статтями «державна зрада» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

У політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Підписання підозри Медведчуку та обшук в одній з його резиденцій – це не перший крок влади, спрямований проти лідера «ОПЗЖ» та кума російського президента.

З чого все почалося?

У жовтні 2018 року факти, які можуть свідчити про державну зраду Медведчука, та які містить нинішня офіційна підозра, були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший»).

(спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший»). 31 серпня 2019 року, в своєму інтерв’ю про перші сто днів президентства Зеленський натякнув, що має чіткі докази фінансування політичного проєкту Медведчука з Росії, та запевнив, що це матиме погані наслідки для кума Путіна і його оточення.

19 лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука , які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. 11 травня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, в резиденції Медведчука розпочався обшук.

Ця підозра – не остання, запевнила очільниця ОГПУ.

«Окрім цього кримінального провадження, ми маємо процесуальне керівництво іншими кримінальними провадженнями, які вносилися в ЄРДР як за заявами журналістів, активістів, так і за фактами, які правоохоронці знаходили самостійно», – сказала журналістам Ірина Венедіктова.

12 травня Фонд держмайна звернувся до суду з проханням скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» та Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на так звану «трубу Медведчука» – частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

Закономірними та логічними вважає дії президента і правоохоронних органів щодо Медведчука політолог Володимир Фесенко. Всі попередні кроки щодо нього підтверджують це, наголошує він.

«У лютому сказали «А» – санкції РНБО проти телеканалів Медведчука, потім проти самих Медведчука і Козака. І вже тоді в соціальних мережах стали лунати голоси: а де правові дії: розслідування, обшуки, підозри? Ну ось вони і з'явилися. Це «Б». А далі будуть і «С» і «D», тобто розслідування… і передача справи до суду. Чому я в цьому впевнений? Тому що одночасно діють дві рушійні сили: політична воля президента Зеленського (Медведчук сприймається як головна внутрішня загроза для нацбезпеки), і друге – є суспільний запит на кримінальне переслідування і покарання Медведчука (це відчувалося відразу після введення санкцій проти Медведчука і Козака). І ці рушійні сили будуть штовхати справу Медведчука і далі, незважаючи на опір друзів і союзників Медведчука в правоохоронних органах і судах»,– прогнозує аналітик. Але, додає він, суди в Україні не є швидкими, тому розвиток подій навколо Медведчука, припускає Фесенко, триватиме кілька років.

Наслідки атаки на кума Путіна

(на думку експертів)

Рейтинг Зеленського може зрости за рахунок симпатій проукраїнської частини суспільства – за умови, що боротьба з проросійськими силами буде системною та послідовною (так вважають експерти Гліб Канєвський, Євген Магда, Володимир Фесенко, Володимир Цибулько)

Якщо українська влада послідовно протидіятиме проросійським діячам – це може поліпшити її міжнародний імідж, і дасть додаткові аргументи для Заходу для того, щоб той допомагав протистояти російській агресії (Володимир Фесенко, Гліб Канєвський).

Україна може отримати новий виток тиску й гібридної агресії з боку Росії – але це відбудеться лише за умови, що переслідування Медведчука не виявиться імітацією, а продовжиться як реальний арешт, суд та ув’язнення (Гліб Канєвський, Євген Магда).

Водночас переслідування Медведчука і його оточення може суттєво зменшити арсенал російських важелів впливу на Україну (Володимир Фесенко, Гліб Канєвський, Володимир Цибулько).

Україна може повернути у свою власність частину важливих активів, таких як «труба Медведчука», які були отримані з порушеннями, а прибутки від яких ішли на фінансування проросійських сил (Гліб Канєвський).

Партія «ОПЗЖ» розмиватиметься, інші її лідери посилюватимуться, а то й створюватимуть власні проросійські проєкти (Євген Магда).

Нині можна спостерігати синхронізацію двох процесів: тиск президента Росії Володимира Путіна на Захід, і водночас – спробу тиску Зеленського на Путіна, так оцінює ситуацію Гліб Канєвський.

«Склалася цікава ситуація: Як Путін тестує Захід і НАТО (на те, як далеко йому дозволять зайти), так і Зеленський тестує Путіна. На те якою буде його реакція на дії української влади. Причому ці дії спрямовані не так проти проросійських сил в Україні загалом, як проти конкретних персоніфікованих прожектів Путіна в Україні», – зазначає експерт.

11 травня в СБУ підтвердили Радіо Свобода, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки .

На тлі обшуків генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам , яких назвала «М і К», пізніше на брифінгу вона підтвердила, що йдеться про Медведчука і його соратника Тараса Козака.

Офіційно інкриміновані сьогодні Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.