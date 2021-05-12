У Медведчука появу політика в ОГП не пов’язують з допитом

Прибуття у середу народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука до Офісу генерального прокурора не пов’язане із допитом. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода прессекретар політика Олег Бабанін.

«Він (Медведчук – ред.) прийшов в Офіс генпрокурора. Про допит – це ви вигадали», – так Бабанін відповів на запитання щодо того, чи прийшов депутат в ОГП на допит.

Віктор Медведчук прибув у середу до Офісу генерального прокурора. Перед будівлею ОПУ Медведчук пояснив, що приїхав туди, бо «почув, що мене викликають».

Коментувати предмет підозри він не став, бо йому, за його словами, її не вручили особисто.

На запитання про причетність до розробки родовища «Глибока» на шельфі Чорного моря Медведчук сказав, що не має «ніякого відношення», а щодо звинувачення про передачу Росії секретних даних стосовно розташування військового підрозділу ЗСУ сказав: «Та, ну, це повний абсурд».

На тлі проведення обшуків 11 травня у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова того ж дня повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов казав, що Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування йому було невідоме, а Тарас Козак – в Росії. Пізніше сам Медведчук через партійну пресслужбу сказав, що «не збирається ховатися» і назвав справу щодо нього «політичною розправою».

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».