СБУ: Медведчук – в Україні, місце його перебування встановлюють, Козак – у Росії

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що проросійський політик, народний депутат від «ОПЗЖ» і кум російського президента Віктор Медведчук перебуває в Україні, але точне місце його перебування наразі невідоме.

Що стосується його соратника Тараса Козака, то він перебуває в Росії, додав Баканов, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 11 травня.

«Що стосується пана Козака, то він, за нашою інформацією, перебуває в Росії тимчасово, можливо, від’їхав із території РФ на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну. Щодо Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється місце його перебування, але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в’їхав на території України, мені здається, 8 травня і поки з України не виїжджав», – сказав Баканов.

За його словами, у зв’язку з неможливістю безпосереднього вручення підозри, зокрема, Медведчуку, її направили за місцем його проживання і роботи.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що підписані нею повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів стосуються народних депутатів України з фракції «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Вона також заперечила будь-яке політичне підґрунтя у діях правоохоронців. «Ми говоримо тільки про кримінальні правопорушення. Ніякої політики в діях правоохоронної системи України немає», – сказала генпрокурорка.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки.

На тлі обшуків генпрокурорка Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам, яких назвала «М і К».

У політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

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