В ОПЗЖ відреагували на обшуки в помешканні Медведчука

В політичній партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

«Обшуки, проведені вдома у Віктора Медведчука і у члена політради партії Тараса Козака, висування їм підозр, черговий обшук, проведений в офісі партії «Опозиційна платформа – За життя», є помстою і розправою над головою Політради найбільшої опозиційної партії», – заявила пресслужба ОПЗЖ.

В партії зазначили, що про підозри Медведчуку та Козаку повідомили через два дні після акцій ОПЗЖ до 9 травня.

«Влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука. Не зумівши довести обгрунтованість репресій під виглядом санкцій, каральна машина поліцейської держави пішла на нове беззаконня – заявила про висунення підозр Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку», – додали в ОПЗЖ.

У Службі безпеки України підтвердили Радіо Свобода, що в будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Віктор Медведчук поки не коментував обшуки. Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».