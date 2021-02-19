РНБО запровадила санкції проти Медведчука і його дружини

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 19 лютого вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.
За його словами, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму».
Данілов перечислив громадян, внесених у санкційний список:
- Костянтин Вацьковський (Росія)
- Віталій Донченко (Росія)
- Наталія Лавренюк (Україна)
- Сергій Лісогор (Росія)
- Олександр Маслюк (Росія)
- Оксана Марченко (Україна)
- Віктор Медведчук (Україна)
- Михайло Попов (Росія).
Що стосується компаній, які потрапили під санкції, то за словами секретаря РНБО, йдеться про фірми, зареєстровані в Росії, Молдові, інших країнах.
За словами Данілова, санкції, зокрема, застовували щодо компаній, які обслуговують п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.
Санкції запроваджують на три роки. Щодо фізичних осіб – то, за словами секретаря РНБО, санкції вводяться на все майно, яке є у їхній власності.
Данілов відмовився назвати перелік санкцій, заявивши, що невдовзі буде опублікований указ президента, що вводить в дію рішення РНБО, де буде повний список.
2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.
Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».
Верховний суд отримав позови із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ