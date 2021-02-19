РНБО запровадила санкції проти Медведчука і його дружини

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 19 лютого вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання.

За його словами, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму».

Данілов перечислив громадян, внесених у санкційний список:

Костянтин Вацьковський (Росія)

Віталій Донченко (Росія)

Наталія Лавренюк (Україна)

Сергій Лісогор (Росія)

Олександр Маслюк (Росія)

Оксана Марченко (Україна)

Віктор Медведчук (Україна)

Михайло Попов (Росія).

Що стосується компаній, які потрапили під санкції, то за словами секретаря РНБО, йдеться про фірми, зареєстровані в Росії, Молдові, інших країнах.

За словами Данілова, санкції, зокрема, застовували щодо компаній, які обслуговують п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.

Санкції запроваджують на три роки. Щодо фізичних осіб – то, за словами секретаря РНБО, санкції вводяться на все майно, яке є у їхній власності.

Данілов відмовився назвати перелік санкцій, заявивши, що невдовзі буде опублікований указ президента, що вводить в дію рішення РНБО, де буде повний список.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Верховний суд отримав позови із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.