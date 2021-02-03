Медіамагнат і партнер Медведчука: хто такий Тарас Козак, щодо якого Зеленський підписав указ про санкції?

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб.

Хто такий Тарас Козак? Як потрапив в українську політику і чим у ній займається? Та що його поєднує з Віктором Медведчуком?

Львівське минуле

Тарас Козак народився, виріс та розпочав свою кар'єру на Львівщині.

У нього – економічна та юридична освіта: першу він здобув у Львівському сільськогосподарському інституті, другу – у Львівському університеті імені Івана Франка.

Починаючи із 1993-го і до 2010 року Козак працював у сфері митного регулювання. У різні часи обіймав високі посади у:

Державній податковій інспекції Львова;

Державній податковій адміністрації Львівської області;

Державній митній службі України;

Західній регіональній митниці;

Одеській митниці.

Зокрема, під час роботи у ДПА Львівщини Козак був заступником в її тогочасного начальника – рідного брата Віктора Медведчука Сергія Медведчука.

У 2003–2004 роках, коли Козак очолював Західну регіональну митницю, львівські підприємці звинувачували його у тиску на бізнес із політичних мотивів.

Свою політичну кар'єру Козак розпочав теж на Львівщині, коли у листопаді 2010-го став депутатом Львівської облради від Української селянської демократичної партії.

Шлях до Верховної Ради

До того, як стати народним депутатом, у Тараса Козака було дві невдалі спроби пройти до Верховної Ради:

у 2006-му, коли він балотувався як 15-й номер у списку Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція».

у 2012-му, коли він йшов від 122-го округу на Львівщині як безпартійний самовисуванець (тоді проти нього об’єднались усі демократичні сили регіону).

Зрештою Тарас Козак став народним депутатом VIII та IX-го скликань Верховної Ради:

у 2014-му потрапив до парламенту за списком партії «Опозиційний блок»;

у 2019-му – за списком партії «Опозиційна платформа – За життя».

Будучи депутатом VIII скликання, Козак входив до комітету з питань податкової та митної політики. Членом цього ж комітету він продовжив бути і у IX-му скликанні.

Козак – не надто публічний та не надто активний депутат: із журналістами спілкується неохоче; на засіданнях майже не буває: депутатської активності особливо не проявляє (згідно з даними моніторингу «Комітету виборців України» за 2020 рік, він опинився серед депутатів з нульовими показниками виступів у парламенті).

18 січня 2018 року Козак був одним із тих 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей

За час VIII скликання Козак став ініціатором 26 депутатських законопроєктів та постанов, а у IX скликанні поки що лише 12.

Наприкінці листопада 2019 року Тарас Козак став одним з ініціаторів проєкту закону про внесення змін до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

У жовтні 2019-го народного депутата Тараса Козака СБУ допитала як свідка у провадженні, відкритому за статтями про «тероризм», «фінансування тероризму» і «легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом» (підозру йому тоді не висували).

Прихована дружина

У 2019 році журналісти програми «Схеми» розповіли, що народний депутат Тарас Козак «не задекларував» свою цивільну дружину Наталію Лавренюк.

Родинний зв'язок Козака і Лавренюк вони довели завдяки тому, що:

Лавренюк щонайменше з 2005 року була постійною супутницею Козака в закордонних відрядженнях: літаками, автобусами й машинами вони разом мандрували до Росії та Європи і за 10 років здійснили близько 100 подорожей (зокрема, до Парижа, Ніцци, Флоренції, Рима, Лондона, Цюриха та різних курортних островів);

один із їхніх спільних перельотів у 2018-му зафіксували і самі «Схеми»: тоді Лавренюк та Козак разом прибули до Києва в компанії бізнесмена Нісана Моісеєва літаком, яким, за спостереженням журналістів, користується Козак;

Лавренюк також виявилась матір’ю дитини Тараса Козака, що він сам підтвердив у коментарі журналістам.

Хто ж така Наталія Лавренюк? Як встановили «Схеми», цивільна дружина Тараса Козака має:

російський та український паспорти;

спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко і Віктора Медведчука;

численне майно в Україні.

Однак, ні дитину, ні саму Лавренюк, ні оформлений на неї бізнес у Росії та майно в Україні депутат Тарас Козак у свою декларацію не вніс, хоча приховування відомостей про особу, з якою декларант перебуває у фактичних шлюбних відносинах, і недекларування оформленого на неї майна та бізнесу є злочином.

Статки

Згідно з декларацією Тараса Козака за 2019 рік, він, зокрема, є власником:

будинку на Львівщині на понад 330 квадратних метрів;

низки елітних годинників (Patek Philippe, Rolex, Breguet, Audemars Piguet);

автомобіля Audi А8 2011 року випуску.

За 2019 рік Козак також задекларував:

237 445 075 гривень дивідентів;

55 707 гривень процентів;

477 559 гривень депутатської зарплати;

8 004 674 євро та 377 902 гривні на банківських рахунках;

на банківських рахунках; 2 450 000 гривень та 150 000 доларів готівки.

У декларації Козака за 2019 рік також вказана низка компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є Козак і корпоративні права в яких він передав.

У 2019 році Тарас Козак профінансував партію «ОПЗЖ» на 1,6 млн грн.

У день потрапляння під санкції – 2 лютого 2021 року – він також задекларував 180 тисяч гривень, які витратив на охорону 28 січня.

Медіавплив

За останні роки Тарас Козак зібрав у свою медіа-колекцію три українські інформаційні телеканали:

«Отримавши Zik, я зможу побудувати найбільшу мережу інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш затратними і в той же час створює більшу їх капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг «Новини», – заявив тоді сам Козак.

Водночас група журналістів і громадських діячів назвала це «повзучою окупацією українського медіапростору Росією», а частина колективу Zik у знак протесту проти нового власника звільнилася.

Загалом на адресу каналів Тараса Козака неодноразово лунали зауваження через інформаційну політику, якої вони притримувались.

«В ефірі цих телеканалів не раз заперечувалась російська агресія, лунали заклики до зняття санкцій із Росії, визнання окупаційної влади Донецька та Луганська, «миру за будь-яку ціну» на умовах Путіна, а переговори між «Опозиційною платформою – За життя» та її союзниками в Росії позиціонувалися як «міжпарламентський діалог», – наголосили у спільній заяві навесні 2020-го представники низки медіаорганізацій (зокрема, Незалежної медійної ради, ГО «Детектор медіа», «Інституту масової інформації», Інституту демократії імені Пилипа Орлика, «Інтерньюз-Україна»).

Саме через вищезгадані речі навколо телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne за останні роки відбулося кілька скандалів. Ось лише кілька прикладів з великого списку:

влітку 2019 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила про намір провести позапланову виїзну перевірку телеканалу «NewsOne» через те, що цей канал спершу озвучив, але потім скасував намір провести телеміст із російським телеканалом «Россия-24»;

наприкінці вересня 2019-го Нацрада з питань телебачення та мовлення не продовжила цифрову ліцензію телеканалу «112 Україна», тому що він не усунув порушення з 2014 року;

навесні 2020-го низка медіаорганізацій висловила свою незгоду із рішенням влади запустити трансляцію телеуроків на NewsOne, «112 Україна» і ZIK, наголошуючи, що вони «проросійські», а відтак це «зашкодить інформаційній безпеці України та інформаційній гігієні суспільства, адже це дозволить цим каналам «суттєво розширити вплив російської та проросійської пропаганди на молоде покоління».

Зрештою все завершилось санкціями щодо каналів Тараса Козака.

Сам він називає це «незаконними діями» та «черговим очевидним актом цензури».

Зв'язки з Медведчуком

Одним із найближчих партнерів Тараса Козака є Віктор Медведчук. Їх, зокрема, поєднують:

спільний бізнес

Наприклад, у грудні 2020 року «Схеми» розповіли про те, що компанії, дотичні до Медведчука і Козака, зводять першу транскордонну канатну дорогу між Росією і Китаєм.

спільні перельоти

У листопаді 2018-го «Схеми» розповіли, що найчастіше за всіх спільно з Медведчуком у напряму до Росії літав саме Тарас Козак. За даними журналістів, того року перельотів було 8 (7 із яких – до Москви і один – до Анапи).

дружба

У жовтні 2020 року Козак разом зі своєю «незадекларованою» цивільною дружиною Наталією Лавренюк були серед гостей на весіллі пасинка Медведчука.

Зв'язки з Верещук

Саме з постаттю Тараса Козака неодноразово пов'язували прихід у велику політику нинішньої народної депутатки від «Слуги народу» Ірини Верещук. Дехто навіть називав її його протеже.

За словами самої Верещук, вона справді знає Козака. Ось як саме, за її словами, вони познайомились: «Він був депутатом Львівської обласної ради з 2010 року. Він балотувався в нас по мажоритарному округу, а це створює такий тісний контакт і знайомство з будь-яким міським, сільським, селищним головою. Ми жартома називали його «нашим бюджетом розвитку». Він в районах Яворівського та Жовківського виборчого округу зробив більше, ніж два районні бюджети розвитку. Так склалося. Була повністю системна робота. Працювали команди людей, які день і ніч їздили по округу, описували проблеми, знайомилися з працівниками всіх сфер без винятку – починаючи від священників і закінчуючи вчителями і лікарями … Я не знаю, робив він це щиро чи ні, але зробив дуже багато».

Самого Козака Ірина Верещук характеризує «нейтрально» і наголошує, що він жодним чином не впливає на її політичну діяльність.



«Як не дивно, ми бачилися всього два рази, і то тільки в коридорах. Привіталися – і все. Він посміявся і сказав: «Ну окей, бачив тебе на NewsOne і на 112» . Я кажу: «Ну дякую, і тепер нас пов’язують саме таким чином» . Посміялися – і не більше», – розповідала Верещук восени 2019 року.

Проблеми з тезкою

У Тараса Козака з «ОПЗЖ» є повний тезка – Тарас Козак з партії «Голос», через це в останнього часто виникають проблеми.

Так було, як після появи інформації про те, що перший Тарас Козак став власником NewsOne:

Так і зараз, коли щодо каналів Козака з «ОПЗЖ» наклали санкції: