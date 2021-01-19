КВУ: 100 депутатів не виступили в парламенті жодного разу впродовж 2020 року

Громадська організація «Комітет виборців України» повідомила, що в перебігу аналізу статистики виступів народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради упродовж 2020 року з’ясувалося, що 100 народних депутатів так і не виступили жодного разу.

Повідомляється, що враховувались виступи з місця та парламентської трибуни.

«Найбільше «мовчазних» депутатів в «Слузі Народу» – 73 особи або кожен четвертий депутат фракції. Серед депутатів монобільшості, які не сказали ні слова впродовж 2020 року – Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор «95 кварталу» відомий як Юзік), Жан Беленюк (український борець), Володимир Тимофійчук (відомий тим, що назвав Коломийський район Коломойським), Святослав Юраш (один з ініціаторів створення МФО «Цінності, гідність, родина»). Також серед мовчазних депутатів низка осіб, які працювали в структурах «Студії Квартал 95», – йдеться в повідомленні КВУ.

Повідомляється, що нульові показники виступів також мають 12 народних депутатів фракції «Опозиційна платформа За життя». Зокрема, Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергій Ларін, Юрій Солод, Олександр Фельдман, Ігор Кісільов, Дмитро Ісаєнко, Віталій Борт, Ігор Абрамович.

Ще 6 «мовчазних депутатів» є позафракційними: зокрема, Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко. Решта 4 депутати є членами групи «За майбутнє», 3 – групи «Довіра», 2 – фракції ВО «Батьківщина», додали в КВУ.

«Серед фракцій «Європейська солідарність» та «Голос» немає депутатів, які б не виступали впродовж року», – йдеться в повідомленні.

Поки ніяка політична сила публічно не коментувала цю статистику КВУ, як і причини, чому окремі депутати цих фракцій не виступали в Раді за рік жодного разу.

Всього впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.