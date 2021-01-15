У КВУ назвали «найефективніших лідерів фракцій» у парламенті в 2020 році

Громадська організація «Комітет виборців України» заявила, що «найефективнішими лідерами фракцій» у парламенті торік стали Ірина Геращенко з «Європейської солідарності» та Ярослав Железняк з «Голосу».

«Найвищі показники роботи серед лідерів фракцій в Ірини Геращенко з «Європейської солідарності» та Ярослава Железняка з «Голосу». Найнижчі – у Вадима Рабіновича із «Опозиційної платформи – За життя», – йдеться в повідомленні.

У КВУ вказують, що Геращенко має найвищі показники участі в голосуваннях Ради та виступів під час пленарних засідань – упродовж року політик взяла участь в 78% голосувань і виступила 106 разів. Железняк, у свою чергу, відвідав всі пленарні засідання впродовж року – 89.

«Натомість окремі лідери фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками. Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія має низькі показники участі в голосуваннях Верховної Ради. За рік він взяв участь лише в 54% голосувань. Також низькі показники участі в голосуваннях у Ю. Тимошенко (40%) та Ю. Бойка (15%). Найнижчі показники роботи серед лідерів фракцій у Вадима Рабіновича. Співголова ОПЗЖ відвідав найменше пленарних засідань (48 засідань із загалом 89)», – додали в КВУ.

В організації кажуть, що при аналізі брали до уваги такі показники як участь в голосуваннях, відвідування пленарних засідань, виступи в Раді, кількість зареєстрованих та прийнятих проєктів законів.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради має відбутися 26 січня.