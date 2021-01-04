У КВУ назвали головних прогульників Ради в 2020 році

Громадська організація «Комітет виборців України» проаналізуваала відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками 2020 року, назвавши головними прогульниками депутатів групи «За майбутнє».

«В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи – 46%. Також низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційного платформи – За життя». В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО «Батьківщини» показники відвідування на рівні 56%. Вищі результати в депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». В середньому на засідання приходили 67% нардепів «Голосу» та 68% – «Довіри», – йдеться в повідомленні КВУ у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, лідерами за відвідинами Ради впродовж 2020 року стали народні депутати «Слуги народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» та 72% депутатів «Слуги народу», вказали в КВУ.

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Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.