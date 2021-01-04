Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 січня 2021, Київ 13:51
Новини | Політика

У КВУ назвали головних прогульників Ради в 2020 році

Повідомляється, що найбільше нехтували засіданнями депутати групи «За майбутнє», найретельнішими відвідувачами були народні обранці зі «Слуги народу» та «Європейської солідарності»

Громадська організація «Комітет виборців України» проаналізуваала відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради за підсумками 2020 року, назвавши головними прогульниками депутатів групи «За майбутнє».

«В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи – 46%. Також низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційного платформи – За життя». В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО «Батьківщини» показники відвідування на рівні 56%. Вищі результати в депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». В середньому на засідання приходили 67% нардепів «Голосу» та 68% – «Довіри», – йдеться в повідомленні КВУ у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, лідерами за відвідинами Ради впродовж 2020 року стали народні депутати «Слуги народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» та 72% депутатів «Слуги народу», вказали в КВУ.

Читайте також: Депутати фракції «ОПЗЖ» очолили одразу два рейтинги – прогульників та кнопкодавів

Всього у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG