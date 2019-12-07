Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 грудня 2019, Київ 18:51
Політика

Депутати фракції «ОПЗЖ» очолили одразу два рейтинги – прогульників та кнопкодавів

Народні депутати Вадим Рабінович (на передньому плані), Віктор Медведчук та Нестор Шуфрич від партії «Опозиційна платформа – За життя» у перший день засідання Верховної Ради IX скликання. Київ, 29 серпня 2019 року 

Дивитись коментарі

Представники фракції «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) на днях очолили одразу два рейтинги. І це їхнє лідерство дуже яскраво засвідчує те, як бойківців-медведчуківців насправді болить Україна.

Гулять так гулять

Члени прокремлівської політсили очолюють перелік прогульників. Як засвідчують дані Комітету виборців України, серед дев’яти депутатів, котрі пропустили 90%+ голосувань від початку роботи нового скликання Ради – семеро депутатів із ОПЗЖ (Вадим Рабінович, Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Юрій Солод, Вадим Столар, Олександр Фельдман, Юрій Бойко), а ще двоє – ексрегіонали Андрій Деркач (позафракційний) та Антон Яценко (група «За майбутнє).

Вадим Рабінович не вилазить з ефірів каналів «NewsOne» та «112 Україна», роздає коментарі медіа, встигає хаяти все проєвропейське та залякувати епохою злиднів та Соросом, а от в Раді свої обов’язки виконувати не встигає.

Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович в сесійній залі Верховної Ради
Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович в сесійній залі Верховної Ради

Кнопкодави проти кнопкодавства

Другий список, в якому представники ОПЗЖ захопили впевнене лідерство – це кнопкодавство. Зажиттєвець Володимир Кальцев 3 грудня вісім разів порушив процедуру особистого голосування. Окрім нього на кнопкодавстві в цьому скликанні Ради піймані: позафракційний Олександр Ковальов, слуги народу Сергій Литвиненко та Олена Копанчук, а також колеги Кальцева із ОПЗЖ: Олександр Пономарьов, Микола Скорик, Василь Німченко, Григорій Суркіс і Михайло Макаренко.

«Ми вважаємо, що народні депутати, звісно, всіх фракцій, але в першу чергу це стосується більшості, повинні розуміти, що якщо вони будуть голосувати за свого колегу, якими б високими мотивами це не пояснилося, то повинні нести покарання. Всі кнопкодави всіх часів «теж дуже хотіли, щоб законопроєкт був прийнятий», вони ж не просто знічев’я кнопки натискали. Тому ми вважаємо, що має бути максимально сувора відповідальність за це, що дозволить повернути довіру до парламенту», – цитує партійний ресурс ОПЗЖ нардепа їхньої фракції Олега Волошина. Причиною для цих слів слугував законопроєкт №1127 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування)», котрий подали зажиттєвці.

Автори пропонували карати кнопкодавів за неособисте голосування: «Штрафом в тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно карається арештом на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

В пояснювальній записці вони називають практику неособистого голосування «ганебною», а також вважають, що: «Таке ставлення народних депутатів України до своїх обов’язків не відповідає інтересам народу України, який обрав такого народного депутата до найвищого законодавчого органу України, наділивши його досить широкими повноваженнями і депутатською недоторканністю».

Прикметно, що Василь Німченко належить до числа авторів цього законопроєкту разом із Вадимом Рабіновичем та Нестором Шуфричем. Це подання не набрало достатньої кількости голосів в сесійні залі, проте Німченко та Рабінович були відсутніми при його розгляді, а ще 19 нардепів від ОПЗЖ не голосували. Либонь, перестрахувалися.

Про послідовність цієї прокремлівської політсили свідчить й інше. Серед першочергових кроків, котрі в своїй програмі обіцяли втілити зажиттєвці, є пункт: «Зняття недоторканності із Президента України, народних депутатів, суддів, ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії ВР. Усі повинні бути рівними перед Законом». Проте ОПЗЖ – єдина фракція, котра не дала жодного голосу за зняття депутатської недоторканности.

Оце і є ті самі тверді «високопрофесійні, досвідчені фахівці з питань конституційного права і державного будівництва, це антикризові менеджери та ефективні управлінці», про котрих написано у все ті й ж передвиборчій програмі партії?

Тож на рахунку ОПЗЖ не лише явна гра на руку Москви, а й відверті непрофесійність та непослідовність. Люди не виконують своїх безпосередніх обов’язків.

В будь-якій звичайній компанії таку групку прогульників, котрі шкодять своїй фірмі й не виконують посадових обов’язків, як мінімум, звільнили б. Натомість недавнє дослідження соціологічної групи «Рейтинг» засвідчує, що серед тих, хто має намір голосувати і визначився, 12,7% віддали би свій голос за ОПЗЖ. Цікаво, як чинять на своїх підприємствах зажиттєвці із прогульниками та шахраями?

Назарій Заноз – політичний оглядач, публіцист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

/**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Українська мова і Рабінович. Конституційний суд України дав чітку відповідь

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG