Стало відомо про «особливий статус», який Медведчук пропонує Донбасу

Народний депутат України Віктор Медведчук (фракція «Опозиційна платформа – За життя») подав на розгляд Верховної Ради зміни до чинного закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Як повідомляє сайт Верховної Ради, документ 27 листопада направлений на розгляд парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У доданій до законопроєкту порівняльній таблиці вказані відмінності від нині чинного закону. У преамбулі пропонованого Медведчуком документа прибрані положення про «тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування… в окремих районах Донецької та Луганської областей». Медведчук пропонує затвердити положення, що «виключно згідно з цим Законом визначається особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Ще одне положення про тимчасовість («на період дії особливого порядку місцевого самоврядування») Медведчук пропонує прибрати зі статті 2 чинного закону.

У прикінцевих положеннях документа (стаття 10) Медведчук пропонує закріпити так звану «формулу Штайнмаєра».

Медведчук також пропонує виключити пункт 4 статті 10 закону, де містяться положення про «виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України» та «дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі».

Раніше в поданому 22 листопада документі йшлося лише про зміни до статті 1 закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», йдеться на сайті парламенту.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що буде розроблений новий закон про так званий «особливий статус Донбасу», і він буде написаний «разом з усім українським суспільством».

18 листопада міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що варто мати напрацювання щодо законопроєкту до зустрічі лідерів у «нормандського форматі». Того ж дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що новий законопроєкт про «особливий статус Донбасу» буде розроблятися після зустрічі в «нормандського форматі».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік, а у жовтні 2018-го – ще на рік – до 31 грудня 2019 року включно.