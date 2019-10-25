«Ні відведенню військ». У Львові вимагали зустрічі президента зі Штабом спротиву капітуляції

Кілька десятків представників різних громадських організацій, які входять у Штаб захисту країни на я Львівщині, 25 жовтня влаштували пікет біля будівлі Львівської обласної адміністрації, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції тримали плакати: «Зеленський дай гарантії», «За що гинули побратими?», «Ні відведенню військ».

«Вимоги, як і на попередніх акціях, припинити в країні процеси щодо капітуляції. З 1 жовтня тисячі людей виходять на протести в усіх містах України, 50 тисяч людей вийшли 14 жовтня і дали 10 днів президентові. Уже 11-й і мовчанка. Вимагаємо зустрічі президента зі Штабом спротиву капітуляції і визначити червоні лінії. Ми передаємо своє звернення представникові президента в регіоні, в якого пропозиція протилежна до тої, що мають громадські організації», – заявив Святослав Сірий, представник Нацкорпусу Львівщини.

Учасники пікету передали своє звернення з вимогами до чинної влади представникові обласної адміністрації.

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Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

У відповідь на рішення узгодити текст «формули Штайнмаєра» в українських містах періодично відбуваються акції «Ні капітуляції!»