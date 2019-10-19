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Какую цель в войне с Украиной преследует Владимир Путин? Почему Украине не удастся капитулировать перед Россией? И как выглядит сегодняшний Донецк, глазами луганчанина? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Хуже всего придется оккупированным территориям

Цель Владимира Путина в войне с Украиной – не легализация «народных республик», не признание их независимости и тем более не их аннексия на манер Крыма. Цель Путина – в принципе не дать Украине существовать как независимому государству и не пустить Украину в ЕС и НАТО любыми путями, пишет российский журналист Семен Новопрудский для «Нового Времени».

По мнению журналиста, Путин хочет, чтобы в Украине не было мира и национального единства, но сама Россия была при этом как бы ни при чем. И хуже всего, по его словам, в этой ситуации придется самим оккупированным территориям.

Новопрудский отмечает, что Россия раздает тамошним жителям российские паспорта, но она не заинтересована в их переезде. Путину нужно иметь свою пятую колонну именно внутри Украины. И уж точно не хочется брать на полное довольствие опустошенную войной большую территорию со все еще значительным населением.

У самой же Украины в ее нынешнем экономическом и политическом состоянии нет резона брать на себя полную ответственность за содержание ОРДЛО и уж тем более давать этой территории особый статус, утверждает журналист.

Не капитуляция, а дестабилизация

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сесть за стол переговоров, соглашается с условиями Кремля, рискует собственным рейтингом и возрастанием протестов. При этом Владимир Путин даже и не пытается идти навстречу украинскому коллеге. Об этом пишет журналист Виталий Портников для сайта «Белсат».

Как отмечает журналист, может возникнуть ощущение, что даже если бы Зеленский – условно говоря – хотел капитулировать перед Путиным, Москва сделала бы все, чтобы этого не произошло. Появляется вопрос: а чем же Москву не устраивает Украина, которая предоставит особый статус Донбассу и закроет глаза на Крым?

По мнению Портникова, не устраивает тем, что такая Украина останется страной, которая вряд ли вернется в российскую сферу влияния. Одним словом, Москве нужна не капитуляция, а дестабилизация.

Дестабилизация, которая может помочь не просто сохранить контроль над Донбассом, но попробовать вновь, как в 2014 году, «разлить бензин» на украинском востоке, побороться за Харьков, Одессу, Запорожье и, может быть, даже за Днепр, пишет Виталий Портников.

До войны такое невозможно было представить

«Вузы «ДНР» оказались под угрозой закрытия из-за нехватки финансирования», – сообщает российская газета «Московский Комсомолец».

Издание отмечает, что вузы в ОРДЛО критически зависят от «бюджетного» финансирования в рублях: зарабатывать на контрактниках на довоенном уровне на нелегитимной территории не получается. Все иностранные студенты Донецк и Луганск покинули. Контрактников местных получается набирать не всем – даже по скромным расценкам за учебу в районе 2800 рублей в месяц (~1080 грн.)

Также как пишет газета, тут и на бюджет не всегда набрать нужное количество абитуриентов получается. До войны такое невозможно было представить.

Издание отмечает, что все выпускники 11-х классов, как правило, теперь без особой конкуренции поступают в вузы. Лучшие едут учиться по программе поддержки соотечественников в Россию, часть – по льготным программам, в украинские университеты. Журналисты издания также признают, что «вуз гораздо активнее живет в Виннице».

Донецк – все тот же, но без прежнего лоска

Лощёный к Евро 2012, вымытый едва ли ни с мылом тогда, Донецк стал совсем другим сейчас. Как будто в парадное нарядного дома пустили солдат в сапогах. И будто осталось тоже парадное – но уже не то, пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

По мнению блогера, Донецк – все тот же, но без прежнего лоска. Торговля с рук буквально везде. Ромы в толпе с табличками «Лечу, гадаю, предсказываю», калеки, торговцы, скупающие волосы, торгующие трусами и носками вперемешку с пирожками и колбасой. И перемежающиеся пустые бил-борды с патриотической рекламой.

По словам Кучер, город будто обмельчал. Как будто задворки, которые есть в любом городе, вышли на центральные улицы. И город враз утратил свой лоск областного центра и города-миллионника.

И ещё один странный штрих, по словам блогера, жизни двух так называемых «республик» идут как под копирку. Как будто сценарий их жизни сочинялся в одном кабинете. Например, на «военных» машинах надписи «ДК» – Донецкая комендатура. Точь-в-точь как в Луганске: в той же цветовой гамме, только с другой начальной буквой. И та же реклама переписи населения – теми же словами и в том же цветовом решении.

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