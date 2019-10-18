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В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что все законы, необходимы для амнистии в рамках Минского переговорного процесса, уже приняты. Другое дело, что воспользоваться этой опцией можно будет нескоро: лишь после освобождения территорий. Так ли это на самом деле, будет ли по каким законам судить – и миловать – причастных к конфликту?

Украина приняла уже все законодательные акты для амнистии, в контексте выполнения Минских соглашений, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время «часа правительства». По его словам, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания можно рассматривать только после того, как в ОРДЛО будут избраны легитимные органы власти – то есть после восстановления суверенитета Украины.

Решения по амнистии должен принимать суд, а попадут под нее – не все, сказал Боднар.

Под амнистию не попадают преступления против человечности и военные преступления



«В соответствии с международным законодательством, под амнистию не попадают преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление, касающиеся сбития малазийского «Боинга», – заявил заместитель министра иностранных дел.

В украинском законодательстве нет такого понятия, как преступление против человечности – Александра Матвийчук

В криминальном кодексе Украины нет ответственности за преступления против человечности, а военные преступления там прописаны далеко не идеально, говорит глава «Центра гражданский свобод» Александра Матвийчук.

По ее словам, за 5 лет конфликта ей известен только один приговор за военные преступления. Военные преступления и преступления против человечности, наряду с геноцидом – являются наиболее тяжкими преступлениями и подпадают под юрисдикцию Международного криминального суда. Однако рассчитывать только на него не стоит. Нужно и свое законодательство приводить в соответствие с международным уголовным правом.

Тысячи исполнителей, которые совершают преступления – это ответственность национальных органов



«Международный уголовный суд по своей политике концентрирует внимание только на «большой рыбе». На тех людях, которые создавали эту систему. Отдавали приказы. Речь идет о Путине, его окружении, какого-то высокого уровня людей, занимающих высокие посты, или принимающих политические решения на оккупированной территории. А эти тысячи исполнителей, которые совершают преступления своими руками – это все равно ответственность национальных органов следствия и национальной судебной системы», – говорит Александра Матвийчук.

По ее словам, в парламенте на рассмотрении находится правительственный законопроект, который приводит национально законодательство в соответствие с международным уголовным правом. И этот документ нужно принять.

Что делать с теми, кто обслуживал российскую оккупацию?

На неподконтрольных территориях есть много людей, которые не брали в руки оружие, и которых сложно обвинить в преступлениях против человечности, но они обслуживают российскую оккупацию. Как быть с ними, задается вопросом Виталий Овчаренко – соавтор одного из законопроектов про коллаборационизм.

Псевдожурналисты, судьи, депутаты. Все они обслуживают оккупацию



«Это псевдожурналисты, они принимают очень конкретное участие в обслуживании российской оккупации. Особенно в 21 веке, когда информация выходит на первый план. Это самоназванные «депутаты», это так называемые судьи, это так называемые руководители и заместители различных органов так называемых государственными органов», – говорит Виталий Овчаренко.

По его мнению, если таких людей не привлекать к уголовной ответственности, то нужно хотя бы проводить что-то наподобие люстрации, чтобы причастные к коллаборационизму не смогли занимать государственные должности. Иначе все эти «руководители» могут вернуться на те же должности, которые они занимали в оккупационной администрации.

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