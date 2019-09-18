«Хтось був пожежником, залізничником. Хтось прибирав у Захарченка. Але вони не були колаборантами»

Окрім військової складової реінтеграції Донбасу, український уряд повинен почати діалог із людьми на окупованих територіях і закріпити політику щодо них у відповідній постанові – таку думку в коментарі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» висловив колишній представник Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук.

За його словами, Кабінет міністрів України має укласти документ, який передбачатиме політику щодо всіх, хто опинився на окупованій території, та винести його на громадське обговорення.

«Уряд має приступити до розробки постанови уряду з нормалізації ситуації на Донбасі – не воєнний аспект. Мається на увазі: для того, щоб було зрозуміло населенню і активістам, і в тому числі громадянам України, які проживають там, за межею зіткнення, що уряд розробляє і виносить тези майбутньої постанови уряду, виносить тези на загальне обговорення: Як буде відбуватися повернення української влади на ту територію? Як це буде на людському рівні, з іншого боку, як це буде в соціальному, економічному, політичному? Чи буде якийсь перехідний період? А він має бути. Чи буде перехідна юстиція? А вона має бути», – пояснює Марчук.

Крім того, на його думку, уряд повинен прописати гарантії, які отримають громадяни України по той бік лінії зіткнення, а також відповіді на запитання: хто понесе відповідальність і яку саме, як буде вирішене питання втраченої власності та невиплачених пенсій. Однак найголовнішим ексчлен ТКГ вважає подолання страху населення окупованої частини Донбасу перед «націоналістами».

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«Найголовніше – безумовно, це зробити акцент на те, чого найбільше на сьогодні боїться населення, яке проживає на тій території. Я знаю ці різноманітні фейки і пам’ятаю навіть слова самого Путіна (президента Росії – ред.), який сказав, я майже процитую його: «Туди прийдуть націоналістичні батальйони і влаштують там різанину». На це має бути дуже кваліфікована відповідь», – стверджує він.

За словами колишнього представника України в Тристоронній контактній групі, стаття про колабораціонізм у Кримінальному кодексі має бути прописана таким чином, щоб гарантувати звільнення від відповідальності тих жителів окупованих районів, які не вчиняли злочинів.

«Так, хтось працював пожежником. Хтось працював залізничником. Хтось працював прибиральницею у Захарченка чи у когось іншого. Але вони не були колаборантами!... По суті, це відновлення статусу для громадян, які не вчиняли ніяких злочинів проти України, а були вимушені якось жити, десь працювати, заробляти якісь гроші, самим виживати, сім’ю утримувати».

Окрім обговорення в українському суспільстві, вважає Марчук, українська влада повинна поділитися змістом такої постанови з іншими сторонами «нормандського формату» і донести його до жителів окупованих територій.

«Простіше кажучи, ми маємо покласти на стіл переговорів «нормандській четвірці», розіслати нашим друзям країн іноземних, які нас підтримують, і, що ще найважливіше, я вважаю, розіслати, можливо, навіть на кульках, хай вітер занесе туди мільйони екземплярів цієї постанови уряду, на ту територію», – пропонує він.

Експредставник України в ТКГ підкреслює, що уряду варто втілити цей задум швидко через позицію Росії та особисто президента Росії Володимира Путіна до євроатлантичного курсу Києва.