Запитання Путіну про російську армію на Донбасі: 2014-2017

Український журналіст, московський кореспондент інформаційного агентства «УНІАН» Роман Цимбалюк щороку, починаючи із 2014-го, ставить президенту Росії Володимиру Путіну запитання щодо присутності російської армії на Донбасі. Ось як змінювалися вони за останні чотири роки. Питання і відповіді наведені не повністю.

2014 рік

– Роман Цимбалюк, українське агентство «УНІАН». <...> Перше питання щодо «каральної операції», яку ви влаштували на сході нашої країни, причому в основному проти російськомовного населення. Не секрет, що там воюють російські військовослужбовці та російські бойовики, які все це влаштовують. Скільки Ви туди відправили російських військових? Скільки ви відправили туди техніки? Скільки з них загинуло на території України? Ви як верховний головнокомандувач, що б сказали сім’ям загиблих російських офіцерів і солдатів?

– Усі люди, які за покликом серця виконують свій обов’язок або добровільно беруть участь в якихось бойових діях, зокрема, і на південному сході України, не є найманцями, тому що за це грошей не отримують.

У нашій суспільній свідомості те, що відбувається на південному сході України, дійсно каральна операція, але вона проводиться сьогоднішньою київською владою, а не навпаки. Адже це не «ополченці» південного сходу направили свої бойові підрозділи до Києва, а, навпаки, київська влада підігнала збройні сили на південний схід, використовує систему залпового вогню, артилерію і бойову авіацію.

(Розшифровка – Kremlin.ru)

​2015 рік

– Володимире Володимировичу, в контексті Ваших неодноразових тверджень про те, що на Донбасі немає російських кадрових військових, я хотів Вам передати привіт від капітана Єрофеєва і сержанта Александрова, третя бригада, місто Тольятті. Скажіть, Ви будете їх обмінювати на Сенцова, Савченко, Афанасьєва, Кольченка, Клиха? І цей перелік ще дуже незавершений...

– Щодо обмінів. Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються вирішенням певних питань, зокрема, у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю. Це перше.

Друге. Ви назвали двох-трьох осіб, яких пропонуєте міняти, а потім почали довгий список, на кого ви їх хочете поміняти. По-перше, обмін повинен бути рівноцінним. А по-друге, ми повинні разом з нашими колегами спокійно все це обговорити, поговорити і продовжити те, на чому ми завжди наполягали, і те, що пропонує президент України: потрібно звільняти людей, які утримуються як з одного боку, так і з іншого боку. Перш за все це стосується людей з Донбасу, з південного сходу України, і українських військовослужбовців, які затримані на цих територіях. Але обмін повинен бути тут рівноцінним.

(Розшифровка – Kremlin.ru)

2016 рік

– Ви часто говорите, що були змушені захищати російськомовних в Криму і на Донбасі. Ви минулого року говорили, що ніколи не приховували, що відправляли на Донбас людей вирішувати військові питання. Уточніть, де це написано в Мінських угодах, і чи розумієте Ви, що, якщо колись підете на пенсію, а росіяни залишаться для українців окупантами. Дякуємо.

– Добре було б домогтися того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами в своїй власній країні. Ось про що потрібно думати.

(Розшифровка – Kremlin.ru)

2017 рік

– Я не вперше ставлю питання вам. І біда тільки в одному: що ви не на всі питання відповідаєте. І раніше ви говорили про те, що, ніколи не приховували, що відправляєте на Донбас людей вирішувати військові питання, в житті це називається вбивати громадян України, і в принципі тут все зрозуміло, і наша армія знає, що з цими людьми робити, з вашими «вирішувачами», або «рішалами». Якщо ви все-таки виграєте вибори, можливо, ви будете і далі займати таку абсурдну позицію щодо Донбасу, щодо миротворців, і на практиці, люди ваші, які «вирішують там питання», вони і займаються різаниною населення Донбасу, і вам не варто цього боятися, тому що звільнені українські міста, як Слов’янськ і Маріуполь, живуть прекрасним мирним життям. Дякуємо.

– Російської армії на території Донбасу немає. Але там дійсно створені певні військові міліцейські формування, які є самодостатніми і готові відбити будь-які великомасштабні військові акції проти Донбасу. Ми вважаємо, що це відповідає інтересам тих людей, які проживають на цій території, тому що, якщо у них такої можливості не буде, та різанина, про яку ви сказали, і навіть гірше, ніж в Сребрениці, буде здійснена так званими націоналістичними батальйонами. І їх ніщо не зупинить, зокрема, і звернення, як мені порадили деякі мої західні колеги, звернення, в разі розвитку подій подібного роду, до правозахисних міжнародних організацій, і ми це прекрасно розуміємо.

Оригінал матеріалу – на сайті «Настоящее время»

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Запитання про війну: український журналіст знову готується до щорічної прес-конференції Путіна ​