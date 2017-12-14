Путін про втручання у вибори в США: «це все придумано»

Президент Росії Володимир Путін відкинув заяви про втручання Москви у вибори президента США 2016 року. Відповідаючи на запитання на щорічній прес-конференції 14 грудня в Москві, Путін заявив: «Це все придумано опозицією Трампу, щоб надати його роботі нелегітимний характер».

Президент Росії також заявив, що оцінювати Трампа мають його виборці, але похвалив його «досягенння». «Але бачимо досягнення, ринки ростуть. А якісь речі він хотів би зробити, але не зміг. От не може з Росією відносини поліпшити», — сказав Путін.

Поліпшити відносини між Росією і США, на думку російського лідера, Трамп поки не може через «відомі обмеження». Про що саме йдеться, президент Росії не уточнив.

У США триває розслідування ймовірного втручання Кремля в президентські вибори, на яких переміг Трамп. Сам президент Сполучених Штатів раніше заявляв, що він схильний довіряти словам Путіна про непричетність Москви до його обрання.