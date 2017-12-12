Тіллерсон: ймовірне втручання Росії в американські вибори є актом «гібридної війни»

Державний секретар США Рекс Тіллерсон вважає, що ймовірне втручання Росії в минулорічні американські президентські вибори стало актом «гібридної війни».

У своїй заяві 12 грудня до американських дипломатів та державних службовців, які працюють у посольствах США у всьому світі, Тіллерсон сказав, що Трамп неодноразово заявляв, що для двох держав, таких як Росія та США, важливо мати «продуктивні відносини».

«Але сьогодні це не той випадок, і ми всі знаємо, чому. Росія вирішила вторгнутися на територію суверенної країни, України», – зазначив Тіллерсон.

«Росія вирішила через гібридну війну втручатися в демократичні процеси, а потім зробила це і в інших країнах», – додав він.

Однак Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати та Росія досягли певної спільної позиції у зусиллях, спрямованих на досягнення миру в Сирії, але залишаються далекими в інших питаннях.

Він також повторив, що втручання Росії в Україну є головною перешкодою для добрих відносин.

Розвідувальні служби США оприлюднили дані, що Москва намагалася вплинути на американські вибори через кібер-атаки. Але президент США Дональд Трамп відкидає думку, що Росія зіграла якусь роль у його перемозі над суперником на виборах Хілларі Клінтон. Росія також ці звинувачення відкидає.