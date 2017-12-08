У Конгресі США занепокоєні зволіканням з розширенням санкцій проти Росії

«Я тяжко працював з моїми колегами з обох партій над тим, щоб законодавство з російських санкцій було ухвалено більшістю голосів, яка спроможна подолати вето», – наголосив партійний організатор демократів у Палаті представників Конгресу США Стені Гоєр, відповідаючи на запитання від виборців в соціальних мережах.

Гоєр подякував виборцеві за поставлене запитання, яке звучало так: «Російські санкції... Конгрес сказав «так» значною більшістю голосів, однак вони «пропали безвісти»... Чому?...»

Законодавець висловив незадоволення зволіканням адміністрації Трампа із втіленням запропонованих санкцій.

Закон розширює санкції проти Росії через її втручання у наші вибори, підтримку сепаратистів на сході України і незаконну окупацію Криму

«Закон розширює санкції проти Росії через її втручання у наші вибори, підтримку сепаратистів на сході України і незаконну окупацію Криму, – наголосив Гоєр. – Мене глибоко непокоїть небажання адміністрації примусити Росію сплачувати ціну за агресію проти своїх сусідів та проти Сполучених Штатів. Міністерство фінансів США мало повністю забезпечувати виконання цих санкцій і закликати наших союзників приймати та забезпечувати виконання подібних санкцій».