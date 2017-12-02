ЄС вивів з-під санкцій російське паливо для проекту ExoMars

Рада Євросоюзу вивела з-під санкцій ракетне паливо для російсько-європейського проекту з дослідження Марса ExoMars-2020, ці економічні були запроваджені в 2014 році щодо Росії через її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Відповідне рішення від 30 листопада опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набуває чинності 2 грудня.

«Заборони… не застосовуються до надання прямо чи опосередковано технічної допомоги, фінансування чи фінансової допомоги, пов’язаної з продажем, постачанням, передачею або експортом та імпортом, придбанням або транспортом гідразину (CAS 302-01-2) з концентрацією 70% чи більше», – йдеться у рішенні.

Водночас, відповідно до повідомлення, санкції не застосовуються за певних умов.

«Гідразин застосовують для випробувань і польоту модуля ExoMars в рамках місії ExoMars-2020. Обсяг гідразину…розрахований в зв’язку з потребами кожного етапу місії, не повинен перевищує 5 тисяч кілограмів на всю тривалість місії. Обсяг гідразину, призначеного для польоту модуля в рамках місії ExoMars-2020 року, не повинен перевищувати 300 кілограмів», – йдеться в рішенні ЄС.

Минулого року відбулася місія ExoMars-2016. У рамках спільного проекту російської держкорпорації «Роскосмос» і Європейського космічного агентства ракета-носій «Протон» вивела на орбіту модуль TGO, який вивчає атмосферу і розподіл водяного льоду в ґрунті Марса. На 2020 рік в рамках місії запланована посадка на планету модуля Schiaparelli.

Санкції щодо Росії були введені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексії Криму, яку не визнали більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.