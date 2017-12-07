Санкції США щодо Росії триватимуть, поки та не піде з Криму і Донбасу – Тіллерсон

Санкції Сполучених Штатів Америки щодо Росії залишатимуться чинними, поки та не виведе свої сили з Донбасу та поверне Україні контроль над Кримським півостровом, заявив Держсекретар США Рекс Тіллерсон у Відні.

«Ми ніколи не приймемо російську окупацію і анексію Криму. Кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україну повний контроль над півостровом», – наголосив він.

Сьогодні, 7 грудня, держсекретар США Рекс Тіллерсон бере участь в роботі дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ в австрійській столиці. У Держдепартаменті раніше заявили, що питання України стоятиме на порядку денному цього засідання.

Зокрема, він планує провести зустріч із заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим, яких нещодавно звільнили з-за ґрат в анексованому Криму і передали Туреччині, звідки ті змогли приїхати до Києва.

Окрім того, у рамках заходів у Відні запланована також зустріч Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Збройний конфлікт на Донбасі почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.