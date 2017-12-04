Із Росією «бізнесу, як завжди», не буде – посол США в НАТО

«НАТО висловлює рішучу підтримку Україні і демонструє Росії, що «бізнесу, як завжди, не буде», – заявила посол США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон, виступаючи на брифінгу для преси напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що відбудеться 5-6 грудня в Брюсселі.

«Стосовно України, потрібно бачити більше кроків з боку Росії в правильному напрямку», – заявила вона, повідомляє офіційна Twitter-сторінка представництва США до НАТО.

Серед інших пріоритетів оборонної політики США в НАТО Гатчісон відзначила співпрацю НАТО та ЄС: «мобільність військ на території Європи в кризовій ситуації є ключовим пріоритетом США в сфері оборони».

Вона також підкреслила важливість об'єднання зусиль союзників в боротьбі проти тероризму: «НАТО бореться з тероризмом на багатьох фронтах, включно з Афганістаном, та при стабілізації Іраку, ми будемо шукати шляхи, щоб посилювати співпрацю з обміну розвідувальною інформацією».

В засіданні також планує взяти участь держсекретар США Рекс Тіллерсон, який розпочинає свій візит до Європи.

Засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбувається в рамках підготовки до саміту НАТО, який запланований на липень 2018 року.