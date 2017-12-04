Врегулювання ситуації в Україні є критично важливим для поліпшення відносин США і Росії – посол Гантсман

Врегулювання ситуації в Україні є критично важливим для поліпшення двосторонніх відносин Москви і Вашингтона, заявив посол США в Росії Джон Гантсман в інтерв’ю опублікованому 4 грудня в російській газеті «Ведомости».

«Ситуація в Україні має певні труднощі, особливо тому, що помітного прогресу тут ми не бачимо. Але саме Україна, можливо, та єдина важлива тема, яка могла б вдихнути нове життя у двосторонні відносини Москви і Вашингтона. Принаймні таке зараз сприйняття у США. Багато американців дуже уважно стежили за вторгненням в Україну, ця тема постійно була в новинах, і саме в цій проблемі ключ до виходу з-під санкцій, хоча б частково. Україна критично важлива для відновлення наших відносин з Москвою», – сказав Гантсман.

Посол також зазначив, що довіра між країнами «на нулі» не тільки через ситуацію на сході України, а й через «втручання у вибори президента США».

«Втручання (у вибори президента США – ред.) призвело до того, що відносини опустилися на такий низький рівень, але першочергова причина охолодження – ситуація в Україні. Втручання ж додало до кошика недовіри. І ми не зможемо вибратися звідти, поки не зрозуміємо причини, які нас сюди завели, і не розберемося з ними», – додав посол США в Росії.

Відносини між США і Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше – після звинувачень щодо втручання Росії у вибори у США.

29 листопада держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відносини між двома країнами – США і Росією – не нормалізуються, допоки не вирішиться питання з Україною.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».