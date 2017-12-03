Тіллерсон розпочне 4 грудня дипломатичне турне до Європи

У понеділок, 4 грудня Рекс Тіллерсон – очільник американської дипломатії – відбуває з дипломатичною місією в Європу.

Як повідомляють на сайті Державного департаменту США, Тіллерсон планує відвідати засідання НАТО, ЄС, ОБСЄ і провести двосторонні переговори з представниками Бельгії й Австрії у Брюсселі та Відні 5-7 грудня. Він планує зупинитися в Парижі 8 грудня для зустрічей із французькими чиновниками.

7 грудня у Відні він візьме участь у відкритті та перших пленарних засіданнях Ради Міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Україна «буде дуже важливою на порядку денному» під час переговорів ОБСЄ, заявив 1 грудня офіційний представник Держдепартаменту, який говорив на умовах анонімності.

За словами представника, в перебігу зустрічі в ОБСЄ також значна увага буде приділена Україні, у врегулюванні в якій ОБСЄ, зокрема її Спеціальна моніторингова місія в Україні, відіграє значну роль.

«Держсекретар дійсно сприймає близько до серця… безпеку українського народу на сході, на окупованих територіях, які далі лишаються ціллю воєнних операцій із заохоченням і участю сил із Росії», – сказав посадовець.

У рамках засідання ОБСЄ у Відні запланована також зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Незадовго до цієї поїздки Тіллерсон наголосив на прихильності Вашингтона європейській безпеці, особливо тоді, коли Росія продовжує те, що він назвав «агресивною поведінкою».

Інформація про європейське турне Рекса Тіллерсона з’явилася через кілька днів після повідомлень про те, що Білий дім нібито планує припинити його повноваження на посаді державного секретаря США.

Президент США Дональд Трамп відхилив ті повідомлення як «фейкові новини», а Тіллерсон назвав їх «сміховинними».