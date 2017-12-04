Столтенберґ: НАТО обговорить головні завдання, попри чутки щодо Тіллерсона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 4 грудня, що «спекуляції та чутки» не вплинуть на обговорення головних для оборонного альянсу питань на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів.

Столтенберґ наголосив, що «міністри здатні зосередити увагу на основних завданнях роботи, які ми маємо робити, попри будь-які спекуляції та чутки». Він також відзначив держсекретаря США Рекса Тіллерсона за «сильну особисту прихильність до трансатлантичних зв’язків та НАТО».

Європейське турне Тіллерсона 4 – 8 грудня відбувається через кілька днів після того, як New York Times та інші ЗМІ з посиланням на неназвані джерела повідомили про плани Білого дому змусити його піти на посаду державного секретаря. Президент США Дональд Трамп відкинув ці повідомлення як «фейкові новини», а сам Тіллерсон назвав чутки «сміховинними 7.

Тіллерсон планує відвідати заходи під егідою НАТО, ЄС та ОБСЄ та провести двосторонні переговори з представниками Бельгії та Австрії у Брюсселі та Відні 5 – 7 грудня. Він має намір зупинитися в Парижі 8 грудня для зустрічей із французькими чиновниками. Зустріч Тіллерсона із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим також планується в рамках засідання ОБСЄ в столиці Австрії.

Перед початком турне Тіллерсон підкреслив відданість Вашингтона європейській безпеці, особливо тому, що Росія продовжує дії, які він назвав «агресивною поведінкою». 28 листопада Тіллерсон заявив, що військове втручання Росії в Грузії та Україні, а намагання вплинути на вибори та політику в Європі були неприйнятними.