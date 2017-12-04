«Дивно чути, що Америка не надає зброї» – посол України в США про американські гранатомети, санкції та інвестиції

У США обговорюють найжорсткіший пакет санкцій проти Росії, в якому може бути найближче оточення президента Росії Володимира Путіна. Як далеко готова піти Америка, коли президент США Дональд Трамп підпише рішення про надання Києву летальної зброї та про довгострокову стратегію США щодо України – у ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

– Що треба, щоб персональні санкції проти російських олігархів та оточення Путіна, про які зараз говорять у Вашингтоні, ухвалили в січні?

За весь період російської агресії на Донбасі і окупації Криму санкції тільки посилювались

– За весь період російської агресії на Донбасі й окупації Криму санкції тільки посилювались. Така лінія була обрана від самого початку, і вона дотримується.

28 листопада були введені нові секторальні санкції проти енергетичного і фінансового секторів Росії. І ці санкції будуть ще болючішими, ніж попередні

Ухвалений нещодавно і підписаний Дональдом Трампом закон про додаткові санкції проти Ірану, Кореї і Росії виконується. 28 листопада були введені нові секторальні санкції проти енергетичного й фінансового секторів Росії. І ці санкції будуть ще болючішими, ніж попередні.

У січні до Конгресу має бути наданий конкретний список людей з оточення Путіна

Стосовно персональних санкцій – вони вже є. І ми співпрацюємо в тому, щоб вони діяли належним чином. А щодо січня, то буду відвертим, зараз немає чіткого положення, яких санкцій вимагає Конгрес від виконавчих структур. У січні до Конгресу має бути наданий конкретний список людей з оточення Путіна. Що далі з цим списком буде, ще будуть вирішувати.

– Джерела Радіо Свобода кажуть, що наступний пакет персональних санкцій, із іменами людей з оточення Путіна, має бути найжорсткішим за весь час. Київ якимось чином бере участь у цьому процесі?

– Ми беремо участь у всіх процесах, які стосуються національних інтересів України і взаємодії зі США, зокрема стосовно політики санкцій.

Перший блок – щоб санкції належним чином виконувались. Другий блок стосується нових санкцій, зокрема порушення нашого внутрішнього законодавства, міжнародних норм. І, звичайно, ми дивимось за ситуацією всередині країни і передаємо списки. Не забувайте, що й в Україні є такий закон про санкції проти Росії.

– Законопроект про надання Україні 50 мільйонів доларів на летальне озброєння пройшов Конгрес та Сенат, залишився тільки підпис Трампа. Коли цей підпис буде?

– Думаю, що це буде ще в цьому році. А що стосується надання потужнішої летальної зброї, то це окреме рішення, яке має бути ухвалене саме президентом, усі підготовчі процедури на сьогоднішній день проведені. Це політичне рішення, і воно буде ухвалюватись з огляду на національні інтереси США. Сподіваємось, що наші аргументи про те, що надання такого озброєння ще до президентських виборів у Росії, є дуже важливим і стане додатковим важелем впливу, будуть почуті.

– Україна вже отримує американську зброю за комерційним контрактом, купує гранатомети. Це всі контракти? Чи є ще?

Америка надає зброю, але ця зброя оперативно-тактична

– Це не єдиний контракт. Я тільки можу сказати, що всі контракти, які існують, є в рамках міжнародного законодавства. І Україна, як країна, що належним чином виконує вимоги експортного контролю, має право на закупівлю озброєнь. Список ширший, але обмежується тактичним видом озброєнь, летальним у тому числі. Тому мені дивно було чути деяких наших політиків, що Америка не надає зброї. Америка надає зброю, але ця зброя оперативно-тактична. Це наступний етап поглиблення взаємодії і, очевидно, потужніший сигнал Росії.

– Рік тому після перемоги Трампа експерти говорили, що в нього немає власної стратегії щодо України. Зараз така стратегія з’явилась?

– У Вашингтона чітка позиція щодо України щодо спільного захисту безпеки в Європі, а відтак і суверенітету, територіальної цілісності України. Зустрічі президента України, міністра закордонних справ з американськими партнерами показали, що розуміння важливості України, розуміння необхідності спільних дій чітко зазначалось американською стороною.

Чи це є стратегія на багато років уперед? Я б так не сказав. Стратегії на десятиріччя вперед немає, але стосовно дій на наступні роки й підтримки України, така позиція є, і вона консолідуюча.

– Чого чекати від стосунків Києва та Вашингтона наступного року і чого вдалося досягти у цьому?

Цей рік був найінтенсивніший в плані співпраці України і США за останні десятиліття

– Я думаю, що цей рік був найінтенсивніший у плані співпраці України та США за останні десятиліття. І це не перебільшення. Адже збільшення товарообігу в 1,8 раза, майже вдвічі зріс наш експорт у США, є проекти інвестування. У цьому році є перші серйозні кроки по співпраці спільного будівництва літаків.

Я вже бачу можливість великих інвестицій зі США в Україну

Ми досягли диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вугілля. Ми зробили попередні угоди на наступний рік. І я вже бачу можливість великих інвестицій зі США в Україну.

Стосовно оборонної сфери і сфери безпеки, наша взаємодія поглибилась, і стосовно політичного діалогу на найвищому рівні, дві зустрічі президентів, годинна зустріч повним складом делегацій, це те, що хочемо мати і маємо. Більше того, активність експертна, допомога Україні зросла, і навіть у частині реформ, ви бачите який вплив США на цей процес в Україні.

Завдання на наступний рік – як виробити стратегію нашої взаємодії на десятиліття вперед

Завдання на наступний рік – як виробити стратегію нашої взаємодії на десятиліття вперед. Тому наступний рік дуже важливий. Єдине, цей рік буде роком підготовки парламентських і президентських виборів в Україні і проміжних американських. Хочеться, щоб це не загальмувало наші величезні можливості.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».