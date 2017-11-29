США вкотре посилили санкції проти Росії у зв’язку з її діями в Україні

США підвищили поріг для заборонених операцій з російськими борговими інструментами, ще більше ускладнивши можливість залучення фінансових ресурсів для російських підприємств фінансового та енергетичного секторів, які перебувають в санкційному переліку США.

Про це повідомляє Офіс контролю за іноземною власністю (OFAC) Міністерства фінансів США.

Секторальні санкції були запроваджені проти фінансового та енергетичного секторів Росії у березні 2014 року через дії Росії в Україні.

Теперішні зміни до Директиви 1, яка регулює санкції стосовно фінансового сектору Росії, та Директиви 2, в якій ідеться про санкції стосовно енергетики Росії, стосуються угод з надання фінансування та інших операцій з борговими інструментами, випущеними після 28 листопада 2017 року компаніями, які перебувають у санкційному переліку США.

Якщо раніше були заборонені операції з борговими інструментами зі строком більше від 30 днів для фінансового сектору та 90 днів для визначених компаній, що працюють у сфері енергетики Росії, то тепер цей поріг становитиме 14 та 60 днів, відповідно.

Війна в Україні залишається основною і тривалою перепоною до нормалізації відносин США й Росії

Виступаючи з промовою в аналітичному центрі США Wilson Center 28 листопада, держсекретар США Рекс Тіллерсон наголосив на незмінності політики санкцій.

«Війна в Україні, – сказав Тіллерсон, – залишається основною і тривалою перепоною до нормалізації відносин США й Росії».​

Тіллерсон наголосив, що «Сполучені Штати і Європа стояли пліч-о-пліч з 2014-го року, відповідаючи на російську агресію скоординованою політикою санкцій». Він наголосив, що санкції залишатимуться в силі, поки Росія не поверне назад дії, які до них призвели.